NBA Infinite arrive très bientôt sur iOS et Android de manière totalement gratuite

NBA Infinite arrive sur les mobiles Android et iOS le 18 février prochain, mais les joueurs peuvent déjà s’inscrire en préparation

NBA Infinite arrive le 18 février sur les mobiles

Les fans de basket-ball, et plus particulièrement de la NBA, pourraient être ravis, surtout s’ils aiment les jeux vidéo. Plus précisément, nous parlons de l’annonce faite par Lightspeed Studios et Level Infinite, une entreprise appartenant à Tencent, dans laquelle les deux sociétés ont présenté un nouveau jeu mobile qui arrive très bientôt sur Android et iOS. Nous parlons de NBA Infinite, un titre qui nous permet de former nos propres équipes pour rivaliser avec d’autres, et nous pourrons commencer à en profiter dans seulement quelques jours.

Plus précisément, NBA Infinite sera lancé sur les mobiles Android et iOS le 18 février prochain, c’est-à-dire ce prochain dimanche. De plus, vous pouvez déjà vous inscrire à l’avance sur le Google Play Store pour Android, ce qui permettra au jeu de s’installer directement au moment de sa sortie, et le réserver sur l’App Store d’iOS.

NBA Infinite sera disponible gratuitement sur Android et iOS le 18 février

Avec NBA Infinite, nous pourrons nous plonger dans une proposition qui offre divers modes de jeu, parmi lesquels nous pouvons trouver les affrontements en mode Dynasty et d’autres options plus informelles, ainsi que des matchs de 1 contre 1, 3 contre 3 et 5 contre 5 avec plus de joueurs. Bien sûr, cette proposition peut être appréciée en jouant en solo en temps réel, mais il est toujours recommandé de profiter de ce jeu avec des amis et en ligne. Comme nous l’avons dit précédemment, chaque joueur pourra former sa propre équipe avec des stars de la NBA bien connues et la mener au sommet, en mettant en pratique certains mouvements exclusifs.

« NBA Infinite est un jeu construit en prenant en compte les joueurs« , a déclaré Anthony Crouts, directeur senior de Level Infinite. « Notre équipe s’est consacrée à créer une expérience qui correspond à tout ce que les fans de basket-ball aiment. En collaboration avec la NBA et la NBPA, nous avons créé un jeu qui nourrit leur passion avec une expérience totalement immersive sur leur téléphone. » De plus, pour que cette proposition atteigne toutes les parties du monde, les responsables du jeu collaborent avec la star de la NBA Karl-Anthony Towns, qui est leur premier ambassadeur officiel. Il ne sera pas le seul, et nous pourrons également voir dans le jeu d’autres ambassadeurs tels que De’Aaron Fox, RJ Barrett, Tobias Harris, Andrew Wiggins et Jrue Holiday.

De plus, sur les marchés européens, l’ambassadeur sera également le joueur de la NBA Rudy Gobert. D’autre part, dans les territoires anglophones, le commentateur des matchs de NBA Infinite sera Mark Jones, le vétéran commentateur de la NBA ; tandis qu’il y aura également d’autres narrateurs régionaux. Nous devons rappeler que NBA Infinite arrivera sur Android et iOS le 18 février, et vous pouvez vous inscrire à l’avance sur Android et réserver la proposition sur iOS. Avant de conclure, voici la description de tous les modes présentés dans ce jeu, détaillés dans le communiqué de presse :