Après ‘Gladiator 2’, Ridley Scott pourrait réaliser un biopic des Bee Gees

La musique disco des années 70 à son apogée

Les Bee Gees lors d’un de leurs concerts

Un des groupes les plus influents de l’histoire de la musique, et pas seulement dans le genre de la musique disco où ils ont particulièrement brillé, sont les Bee Gees, qui pourraient bientôt avoir leur propre film biographique produit par Paramount Pictures, qui semble avoir pris goût aux biopics après la sortie le 14 février dernier de One Love, le film basé sur la vie et l’œuvre de Bob Marley.

Mais ce n’est pas seulement cette nouvelle, qui aurait déjà été suffisante, car on sait aussi qui pourrait le réaliser, et il s’agit de rien d’autre que le Britannique Ridely Scott, qui, à 86 ans, est toujours actif, même s’il vient de finir le tournage de Gladiator 2, avec Pedro Pascal qui sera l’un des nouveaux membres des 4 Fantastiques.

Deadline a rapporté cette nouvelle en citant des sources internes, qui ont également confirmé que Paramount distribuera le film une fois qu’il sera monté, et que Amblin Entertainment, la société de Steven Spielberg, ainsi que Sister pourraient toujours envisager de le cofinancer, un film qui serait également financé par le réalisateur d’Alien ou de Napoléon et plusieurs de ses partenaires.

La presque histoire de Ridley Scott et des Bee Gees

Si cette collaboration aboutit finalement, ce serait la deuxième fois que Ridley Scott se rapprocherait du groupe mythique de musique, car déjà dans les années 70, après plus d’une décennie de travail en tant que manager des Bee Gees, Robert Stigwood avait proposé au jeune réalisateur de l’époque de réaliser un film au ton médiéval intitulé Castle Accident, qui aurait été interprété par les frères Barry, Robin et Maurice Gibb.

Cependant, Scott finit par réaliser le film Les duellistes, une adaptation du roman du même nom de Joseph Conrad sortie en 1977.

Les Bee Gees

Leur carrière musicale a commencé dans les années 1960, mais c’est dans les années 70 qu’ils ont connu leur plus grand succès. Ils ont contribué de manière significative à la bande originale du film La Fièvre du samedi soir, qui est devenu un phénomène culturel et a propulsé les Bee Gees au rang de célébrités mondiales. L’album de la bande originale comprenait des succès tels que Stayin’ Alive, How Deep Is Your Love et Night Fever, qui sont devenus des classiques instantanés et ont défini la musique disco de l’époque.

Tout au long de leur carrière, les Bee Gees ont vendu plus de 220 millions d’albums dans le monde entier, ce qui en réalité l’un des groupes les plus réussis de l’histoire de la musique. En plus de leur succès commercial, ils ont également remporté de nombreux prix Grammy, dont l’Album de l’année pour leur contribution à la bande originale du film mettant en vedette John Travolta.