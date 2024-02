Pourquoi la ville de New York a décidé de poursuivre tous les réseaux sociaux : le problème de la santé mentale

Selon l’accusation, les entreprises qui développent TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat et YouTube auraient manipulé de manière consciente les jeunes utilisateurs pour les rendre dépendants des réseaux sociaux, même au détriment de leur bien-être.

L’isolement social, les troubles alimentaires, l’auto-mutilation et même les suicides. Les dommages causés à la santé mentale des adolescents par une utilisation incontrôlée des réseaux sociaux sont désormais évidents depuis un certain temps. Actuellement, de plus en plus d’autorités demandent que les responsables en paient les conséquences. Ces derniers jours, la ville de New York a également intenté un procès contre TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat et YouTube pour les dommages causés à la santé mentale des enfants et des jeunes.

L’accusation contre Meta, Snap, ByteDance et Google est qu’ils ont délibérément conçu leurs plateformes sociales pour « attirer, capturer et créer une dépendance chez les jeunes ». Outre la ville, les plaignants comprennent également le district scolaire et les institutions de santé de New York.

Que soutient l’accusation contre les réseaux sociaux

L’impact sur le bien-être mental des jeunes devient un problème sérieux pour les géants des réseaux sociaux. Il y a quelques semaines à peine, fin janvier, Mark Zuckerberg et les autres dirigeants des principales plateformes sociales ont dû répondre devant le Congrès des accusations de mise en danger sérieuse de la sécurité des mineurs sur les réseaux sociaux : « Vos mains sont tachées de sang », a déclaré l’une des sénatrices présentes lors de cette audition.

Actuellement, c’est le maire de New York en personne, Eric Adams, qui pointe du doigt les responsables des réseaux sociaux : « Au cours des dix dernières années, nous avons vu à quel point le monde en ligne peut exposer nos enfants à un flux continu de contenus nuisibles et alimenter la crise nationale de la santé mentale des jeunes », a déclaré le maire, annonçant la décision de prendre, avec le Département de l’éducation de New York et la New York City Health and Hospitals Corporation, « une mesure courageuse » au nom de millions de New-Yorkais pour que « les responsabilités de ces entreprises dans la crise » de la santé mentale des jeunes soient reconnues.

Les responsabilités des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont donc accusés d’avoir consciemment placé leur profit au-dessus des intérêts des mineurs. Le département juridique de la ville de New York a souligné que les réseaux sociaux auraient « intentionnellement conçu leurs plates-formes avec des caractéristiques manipulatrices et engageantes grâce à des algorithmes nuisibles visant à cibler les jeunes ». L’action en justice intentée contre les sociétés à la tête des réseaux sociaux les plus populaires chez les jeunes a été déposée devant la Cour suprême de Californie, où se trouvent les principaux sièges de la plupart des grandes entreprises technologiques. Elle comprend trois chefs d’accusation : négligence, négligence grave et trouble de la tranquillité publique.

En agissant de cette manière, les réseaux sociaux, selon l’accusation, sont également responsables du coût économique que les problèmes de santé mentale déclenchés chez les jeunes ont représenté et représentent encore pour les écoles, les hôpitaux et les autres communautés de la ville : chaque année, la ville de New York consacre 100 millions de dollars à des programmes de santé mentale pour les jeunes. « Cette cause fait partie d’une réflexion plus vaste qui façonnera la vie de nos jeunes, de notre ville et de notre société pour les années à venir », a promis le maire Adams lors de l’annonce de l’action en justice.