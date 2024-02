Le robot humanoïde le plus minuscule du monde: il est plus petit que ton téléphone portable et détient déjà un Record Guinness

Il mesure 141 millimètres et a été développé par des étudiants d’une académie de Hong Kong

Il est humanoïde, il est petit et il détient déjà un record Guinness

Les étudiants d’une école de Hong Kong ont inscrit leur nom dans le Livre Guinness des records. Ils l’ont fait en construisant le robot humanoïde le plus petit de l’histoire. Il s’agit d’un minuscule dispositif électronique mesurant à peine 141 millimètres de hauteur capable d’articuler ses genoux, hanches, coudes et épaules pour marcher, danser, pratiquer le kung-fu ou donner un coup de pied dans un ballon.

Un robot qui peut améliorer l’éducation

L’humanoïde a été conçu à l’aide de CAD (Conception assistée par ordinateur), un logiciel permettant de créer, de modifier et d’analyser des modèles 2D et 3D de produits physiques. Il est alimenté par une batterie au lithium de 7,4 V. Tout cela, dans un corps assemblé avec des parties corporelles clairement différenciées. Bien sûr, ils y ont aussi ajouté une télécommande pour le contrôler à distance, ce qui est possible grâce à une application mobile conçue par les étudiants.

Les noms de ces étudiants sont Aaron Ho Yat Fung, Isaac Zachary To, Justin Wang Tou Duong et Ngo Hei Leung. L’école où ils étudient est la Diocesan Boy’s School, située à Hong Kong. Ils l’ont créé dans l’idée de battre le précédent record Guinness – détenu par un robot conçu par le scientifique pakistanais Zain Ahmad Qureshi, mesurant 253 mm – mais aussi en pensant qu’il pourrait être « petit, pas cher à produire, rechargeable et programmable », parfait pour l’éducation STEAM, une « alternative » à l’enseignement qui vise à permettre aux étudiants d’expérimenter, de jouer et de créer afin d’apprendre.

La date à laquelle ils ont reçu le record Guinness est le 6 janvier 2024. Ils souhaitent maintenant que la conception et le code du robot soient en open source, ce qui aiderait non seulement à sa diffusion dans l’éducation STEAM, mais aussi permettrait à quiconque de l’expérimenter et de l’améliorer. D’autre part, sa petite taille et ses composants pas cher permettent une production de masse. Votre téléphone portable est plus grand que lui, à moins qu’il ne soit l’un des plus petits téléphones portables du monde.

La création du robot démontre que la technologie réduit de plus en plus les tailles, en créant dans ce cas des dispositifs qui occuperaient beaucoup plus d’espace il y a quelques années. Outre cette réalisation, les tailles réduites offrent d’autres avantages, notamment sur le plan médical, comme cette petite capsule qui surveille les paramètres de santé, permettant aux personnes malades de ne pas dépendre de câbles gênants.