Confirmé la distribution complète des ‘Les 4 Fantastiques’. Retournerons-nous dans les années 60 ?

Il se pourrait que, une fois de plus, nous découvrions les origines de cette bande de super-héros

Les 4 Fantastiques, amoureux et au complet

Hier, le 14 février, jour de la Saint-Valentin, Marvel a finalement décidé de célébrer la fête des amoureux avec une nouvelle qui, bien qu’attendue, n’en est pas moins importante. Et bien que nous ayons déjà deviné à l’avance tous les membres de cette équipe, avec Pedro Pascal en tête, il n’est pas mal de savoir qui formera l’équipe connue sous le nom de Les 4 Fantastiques.

Une fois de plus, les rumeurs se sont avérées vraies et les super-héros aux pouvoirs étonnants seront incarnés par, comme nous l’avons déjà mentionné, Pedro Pascal, qui sera Reed Richards, alias Mr. Fantastique, ce que nous savions déjà depuis qu’il a été révélé par le Syndicat des acteurs américains (SAG), Vanessa Kirby dans le rôle de Sue Storm, également connue sous le nom de la Femme Invisible, Joseph Quinn, l’une des stars de Stranger Things dans sa quatrième saison, qui interprétera la Torche Humaine, Johnny Storm, et Ebon Moss-Bachrach (Richard « Richie » Jerimovich dans The Bear), qui devra passer plus de temps au maquillage que les autres car il sera La Chose dans ce nouveau film.

Joyeuse Saint-Valentin de la part de la première famille de Marvel ! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach et Joseph Quinn sont les Quatre Fantastiques. Les Quatre Fantastiques de Marvel Studios, au cinéma le 25 juillet 2025. pic.twitter.com/skPZLqu21h — Fantastic Four (@FantasticFour) 14 février 2024

Quand cela se déroulera-t-il ?

Les 4 Fantastiques ont fait leurs débuts en 1961, lançant ainsi l’Univers Marvel tel que nous le connaissons aujourd’hui, mais la création de Stan Lee et Jack Kirby semble transporter leurs nouvelles aventures cinématographiques quelques années plus tard, probablement en 1963, lorsque le président Johnson était assis dans le Bureau Oval.

Si cette carte de vœux de la Saint-Valentin est plus qu’une simple carte et si nous considérons les autres éléments qui y apparaissent, il est très probable que le prochain film de ces super-héros se déroule vers la fin de la même année, car le magazine que La Chose tient et lit est daté de décembre. De plus, nous pouvons le voir sous sa forme humaine dans le tableau derrière lui. Et oui, nous aimerions aussi que le robot H.E.R.B.I.E. soit présent dans le film.

Ainsi, il se pourrait que, une fois de plus, on nous raconte comment ce groupe a acquis ses super-pouvoirs, et la peinture est à nouveau un indice crucial, bien que, si nous devions parier, cela sera quelque chose qui sera traité brièvement, espérons-le seulement au début d’un film qui sortira le 2 mai 2025 et dont le tournage commencera ce printemps même.