Un des créateurs de ChatGPT quitte OpenAI: il assure qu’il n’existe pas de « théories du complot »

Pour beaucoup, l’intérieur d’OpenAI cache des luttes de pouvoir, mais Karpathy a voulu assurer que non

La société est confrontée à une structure interne compliquée

De nombreux rumeurs circulent sur le climat compliqué et les luttes de pouvoir qui se cachent derrière les postes les plus élevés d’OpenAI. Cela a été soulevé suite au départ de Sam Altman d’OpenAI et à son retour ultérieur après l’étrange recrutement par Microsoft. Tous ces mouvements étranges et gestes d’opacité ont suscité la méfiance de nombreux observateurs quant à la direction que prend l’entreprise et son conseil d’administration. Maintenant, avec le départ d’un nouveau fondateur d’OpenAI, les alarmes ont été réactivées, mais il a voulu rassurer tout le monde.

Le départ d’un poids lourd de l’IA

Andrej Karpathy a un brillant curriculum vitae dans le domaine de l’intelligence artificielle. D’une part, il est professeur à la célèbre Université de Stanford, d’autre part, il a fondé en 2016 OpenAI, qui est actuellement l’entreprise la plus avancée en matière de modèles de langage et d’intelligence artificielle. En 2017, il a quitté l’entreprise pour rejoindre Tesla, où il est finalement devenu responsable de la division IA et Autopilot de l’entreprise jusqu’à son retour à OpenAI fin 2022.

Un peu plus d’un an plus tard, Karpathy a décidé de quitter le navire et l’a annoncé sur Twitter. Il a plaisanté avec ceux qui organisent des théories du complot au sujet d’OpenAI, mais il a tenu à préciser que cette fois-ci, c’est une décision personnelle et qu’il n’y a eu aucun problème avec personne dans l’équipe.

D’autre part, il a tenu à souhaiter bonne chance à ceux qui restent au sein de l’entreprise et assure que l’équipe est formidable. Autrement dit, il a exprimé un message de départ approprié sans signaler de lutte de pouvoir ou autre.

Hi everyone yes, I left OpenAI yesterday. First of all nothing « happened » and it’s not a result of any particular event, issue or drama (but please keep the conspiracy theories coming as they are highly entertaining :)). Actually, being at OpenAI over the last ~year has been… — Andrej Karpathy (@karpathy) Février 14, 2024

Bonjour à tous, oui, hier j’ai quitté OpenAI. Tout d’abord, il ne s’est rien « passé » et ce n’est pas le résultat d’un événement, d’un problème ou d’un drame particulier (mais continuez à publier des théories du complot, car elles sont très divertissantes :)). En réalité, être chez OpenAI ces dernières années a été vraiment génial : l’équipe est vraiment solide, les personnes sont merveilleux et la feuille de route est très excitante, et je pense que nous avons tous beaucoup à attendre. Mon plan immédiat est de travailler sur mes propres projets et de voir ce qui se passe. Ceux d’entre vous qui me suivent depuis un certain temps peuvent avoir une idée de ce que cela pourrait donner 😉 Salutations.

En résumé :

Karpathy, fondateur d’OpenAI et ancien responsable de l’IA chez Tesla, a démissionné de son poste chez OpenAI

C’est l’ingénieur lui-même qui l’a annoncé sur les réseaux sociaux.

Il affirme que sa dernière année chez OpenAI a été heureuse et prévient que personne ne cherche des théories du complot là où il n’y en a pas.

Il va travailler sur ses propres projets.

Son nom ne figurait pas parmi ceux qui étaient pressentis pour quitter l’entreprise.

Parmi les noms qui étaient pressentis pour quitter l’entreprise, on trouve Ilya Sutskever, un autre cofondateur de l’entreprise dont la position a été compromise lorsqu’il a voté pour l’expulsion de Sam Altman lors d’un des moments les plus sombres de l’entreprise. Cependant, alors que le Finlandais continue de travailler au sein de l’entreprise d’intelligence artificielle, apparemment Karpathy a décidé de descendre du navire.