On ne pouvait pas le savoir : découverte que les « petites amies virtuelles » basées sur l’IA ne servent qu’à recueillir vos données

Les analyses de la Fondation Mozilla indiquent que ces intelligences artificielles vous incitent à leur révéler vos informations personnelles

Dans ‘Her’ (Spike Jonze, 2013), le protagoniste a une petite amie virtuelle

La surprise est là, les intelligences artificielles qui veulent tout savoir sur vous, ne veulent que vos informations pour les vendre au plus offrant. Les petites amies virtuelles collectent vos données, selon les rapports de la Fondation Mozilla, qui analyse différents chatbots romantiques. Cela nous amène à une conclusion : passer la Saint-Valentin seul n’était peut-être pas le plus excitant, mais au moins ça ne menace pas votre intimité, contrairement à ces bots.

« Je veux tout savoir de toi »

Les partenaires virtuels sont un type d’IA qui accompagne les personnes qui les utilisent, en leur offrant une conversation et en proposant une relation romantique virtuelle. Cependant, même si beaucoup sont payantes, elles collectent vos informations personnelles. Après avoir obtenu votre adresse, vos goûts, votre date de naissance, votre état civil, vos passe-temps, certaines les vendent au plus offrant.

La Fondation Mozilla a également précisé que ces intelligences artificielles sont très persuasives, incitant les utilisateurs à leur fournir ces informations. Elles les incitent à révéler toutes les données sensibles à leur sujet, y compris à envoyer des photos et des vidéos, en utilisant des phrases telles que « je veux tout savoir sur toi », « Qu’est-ce que tu aimes ? » ou d’autres suggestions.

C’est ainsi car elles sont conçues pour cela. Sur internet, l’information est l’une des ressources les plus précieuses. Les créateurs de ces applications le savent et les configurent donc pour établir une connexion émotionnelle, qui permet réellement à l’utilisateur de révéler volontairement tout à leur sujet.

Cela n’exclut pas le fait qu’il y ait des bots romantiques qui collectent plus d’informations et d’autres qui en collectent moins. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la Fondation Mozilla analyse leur niveau de confidentialité. Il est donc possible de consulter tous ceux qui ont été analysés, voire de les classer du plus creepy au moins creepy, ou inversement. D’autre part, certaines études révèlent que de plus en plus de personnes choisissent des IA comme partenaires, mais cela peut également avoir des conséquences sociales négatives.

Si vous voulez les utiliser de manière plus sécurisée, la Fondation Mozilla vous propose plusieurs conseils pour vous protéger. Il est vrai que parler avec un partenaire virtuel en gardant pour vous des informations personnelles peut sembler étrange, mais c’est ainsi que vous devez agir pour protéger votre vie privée :