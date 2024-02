Le réalisateur de ‘Godzilla Minus One’ révèle les premiers détails sur sa très probable suite

Plus de monstres tout en gardant le conflit humain à l’esprit

Affiche de Godzilla Minus One pour sa réédition en noir et blanc en salle

Takashi Yamazaki est un réalisateur, scénariste et superviseur d’effets spéciaux japonais qui a fait ses débuts en 2000 avec Juvenile, un film qui lui a valu la reconnaissance de la presse et du public et qui a lancé une carrière déjà composée d’une vingtaine de longs métrages, allant de l’animation, comme Stand by me Doraemon, à des films mettant en scène des kaijus, ces créatures de proportions monstrueuses dont le seul objectif semble être de détruire tout sur leur passage.

Justement, son dernier film, Godzilla Minus One, traite de cela, un monstre géant, et sa sortie l’année dernière a confirmé un cinéaste qui parle maintenant ouvertement d’une possible suite, car si vous avez vu comment se termine un film qui est également le film japonais en prises de vues réelles (pas animé) ayant rapporté le plus d’argent au box-office aux États-Unis lors de son week-end de sortie, vous saurez qu’il reste des choses à raconter.

Bien sûr, ils auraient pu nous laisser sur notre faim comme cela a déjà été le cas avec l’américain de 1998, mais cela ne semble pas être le cas à en juger par les paroles de Yamazaki dans Empire, qui vient de l’interviewer pour son numéro spécial consacré au 25e anniversaire de la sortie de Star Wars: Épisode I – La menace fantôme, où nous découvrons également que Samuel L. Jackson aimerait voir une série centrée sur Mace Windu.

La suite de Godzilla Minus One

« J’aimerais voir à quoi ressemblerait la suite », commente Yamakazi, qui assure également être « très attentif » à l’avenir de Shikishima et Noriko, les protagonistes du premier film. « Je sais que la guerre de Shikishima semble être terminée, et nous avons atteint cet état de paix et de calme, mais peut-être est-ce le calme avant la tempête, et les personnages n’ont pas encore été pardonnés pour ce qui leur a été imposé ».

« Je ne sais pas si quelqu’un a réussi à créer un ton plus sérieux de kaiju contre kaiju avec un drame humain, et ce défi est quelque chose que j’aimerais explorer », déclare Yamazaki en suggérant la possibilité de voir plus de monstres en plus de Godzilla à l’avenir (comme Mothra ou Ghidorah). « Lorsque vous avez des films qui présentent des combats de kaijus, je pense qu’il est très facile de se concentrer et de mettre l’accent sur ce spectacle massif et de déconnecter l’aspect du drame humain« , explique-t-il, soulignant qu’il aurait besoin de « s’assurer que le drame humain et ce qui se passe entre les kaijus aient une signification et qu’ils puissent s’influencer mutuellement en termes de développement de l’intrigue ».