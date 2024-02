ChatGPT se souviendra de tout ce que nous lui disons : comment fonctionnera « Memory »

OpenAI a annoncé la mise en phase de test de la nouvelle fonctionnalité pour une petite partie des utilisateurs, mais a expliqué qu’elle pourrait bientôt être étendue à tous. Le but est de garantir une interaction plus immédiate, mais certains craignent pour la sécurité des informations personnelles.

Imaginez parler tous les jours à la même personne, vous vous attendez à ce qu’elle se souvienne de votre nom et des choses les plus importantes à votre sujet, mais à chaque fois, c’est comme si c’était la première fois : elle ne se souvient de rien et vous devez tout lui répéter depuis le début. À un certain point, vous n’aurez plus envie de parler à cette personne. C’est ce que veut éviter OpenAI avec la décision d’introduire la fonction « Memory » sur ChatGPT. La nouvelle fonctionnalité – explique l’entreprise – sera dans un premier temps disponible en tant que test uniquement pour une « petite partie » des utilisateurs, à la fois de la version gratuite (ChatGPT 3.5) et de la version payante (ChatGPT 4). Il est probable qu’il ne faudra pas longtemps avant qu’elle ne devienne une partie intégrante du chatbot pour tous les utilisateurs. Comme le précise OpenAI, l’objectif est une « mise en œuvre plus étendue » de la fonctionnalité.

Cet nouvel outil devrait permettre à ChatGPT d’acquérir la mémoire des informations que les utilisateurs communiquent lorsqu’ils interagissent ou demandent quelque chose au chatbot, afin de rendre l’utilisation de ChatGPT plus personnalisée et plus immédiate, en fonction du profil de l’utilisateur l’utilisant. Tout cela devrait donc viser à optimiser et améliorer le chatbot, mais certains soulèvent des doutes quant à la manière dont les informations personnelles des utilisateurs seront traitées.

Comment fonctionnera Memory

L’objectif d’OpenAI est d’intégrer l’outil des « Instructions personnalisées » introduit en juillet 2023, grâce auquel l’utilisateur peut choisir de demander au chatbot de mémoriser les informations personnelles souhaitées pour les interactions futures. La différence est cependant évidente : dans les versions actuelles de ChatGPT, c’est l’utilisateur qui demande expressément au système de mémoriser certaines informations, Memory, en revanche, est conçu comme une fonctionnalité par défaut opt-in : cela indique que toutes les informations personnelles seront automatiquement stockées par le chatbot, sauf si l’utilisateur désactive la fonction. Pour ce faire, explique OpenAI, il suffit d’aller dans la section « Paramètres », puis de choisir via le menu « Personnalisation » de désactiver la fonction « Memory ».

Mais comment ça marche ? OpenAI explique que les informations seront stockées de deux manières. Si la fonction est désactivée, l’utilisateur pourra demander directement au chatbot de conserver uniquement les informations personnelles qu’il souhaite (par exemple, ses goûts musicaux, ses préférences alimentaires ou simplement sa profession). Lorsque la fonction est activée, en revanche, par défaut, ChatGPT se souviendra automatiquement de tout ce que nous disons de nous-mêmes lorsque nous interagissons avec lui.

OPENAI | Screen dal video di presentazione della nuova funzione

« L’utilisateur restera maître de la situation »

Cette prochaine évolution de ChatGPT, si elle peut rendre l’utilisation du chatbot encore plus performante, suscite déjà des doutes et des préoccupations quant à la gestion des données que l’IA obtiendra grâce à la nouvelle fonctionnalité.

Par communiqué à ces doutes, OpenAI a déjà répondu en assurant qu’elle travaillait pour que l’utilisateur ait toujours le dernier mot. Sur le site officiel, l’entreprise explique en effet qu’elle teste « la capacité de ChatGPT à se souvenir des choses dont vous parlez pour rendre les discussions futures plus utiles », mais elle souligne que les utilisateurs continueront à « avoir le contrôle de la mémoire de ChatGPT ». En plus de pouvoir désactiver complètement la fonction Memory, il sera possible de demander au chatbot d’effacer uniquement certaines informations, même si la fonction est activée. OpenAI explique :

« Vous avez le contrôle de la mémoire de ChatGPT. Vous pouvez lui demander explicitement de se souvenir de quelque chose, lui demander ce qu’il se souvient et lui dire d’oublier la conversation ou de le faire via les paramètres. Vous pouvez aussi le désactiver complètement. »

Il sera également possible de « gérer » la fonction. Depuis les « Paramètres », l’utilisateur pourra en effet accéder à toutes les informations et données mémorisées par OpenAI, en supprimer certaines ou choisir de supprimer toutes celles stockées jusqu’à présent. Il est cependant important de préciser que même en désactivant la fonction « Memory », les données continueront d’être utilisées pour entraîner l’IA lors des conversations entre l’utilisateur et le chatbot.

Doutes sur les données sensibles

Les principales préoccupations concernent la gestion par le chatbot des informations sensibles, c’est-à-dire celles qui relèvent de la sphère la plus intime de la personne, telles que la santé ou l’orientation sexuelle. À ce propos, OpenAI a expliqué qu’en parallèle de la fonction « Memory », elle met en place des « considérations en matière de vie privée et de sécurité ». Plus précisément, la fonction – a précisé l’entreprise – a été conçue et entraînée de manière à « ne pas se souvenir de manière proactive des informations sensibles, telles que les données de santé, à moins que vous ne le demandiez explicitement ».