Mélanome, l’huile de cannabis tue les cellules du cancer de la peau dans les tests en laboratoire

Une équipe de recherche australienne a démontré qu’une huile extraite du cannabis est capable de tuer les cellules du mélanome, un cancer de la peau agressif. Le composé, qui se lie aux récepteurs des cannabinoïdes, conduit les cellules malades à l’apoptose, également appelé « suicide mobile ». Espoirs pour une possible future thérapie.

Une huile extraite de la plante de chanvre (Cannabis sativa) est capable de tuer les cellules du mélanome, une forme agressive de cancer de la peau. L’efficacité de l’huile, appelée PHEC-66 et développée par la société pharmaceutique australienne MGC Pharmaceuticals Limited, n’a été démontrée que sur des lignées mobiles du tumeur cultivées en laboratoire, donc son efficacité dans la lutte contre la tumeur chez l’être humain est encore à démontrer. Cependant, les premiers résultats précliniques sont si prometteurs que les scientifiques espèrent pouvoir passer rapidement aux tests sur des modèles animaux et, en cas de résultats positifs, programmer des essais cliniques. Il est clair que plusieurs années seront nécessaires avant de conclure l’ensemble de la procédure, de manière positive ou non, mais compte tenu de l’agressivité du mélanome – l’incidence des passage augmente en Italie – un parcours avec de telles bases significatives ne peut être ignoré.

Une équipe de recherche australienne dirigée par des scientifiques de l’École des sciences de l’Université RMIT, en étroite collaboration avec les collègues de l’École des sciences de la santé et biomédicales, de l’Université Charles Darwin, de l’Institut UWA d’agriculture – Université de l’Australie occidentale et de MGC Pharmaceuticals Limited a déterminé qu’un extrait de cannabis peut tuer les cellules du cancer de la peau. Les chercheurs, coordonnés par la docteure Ava Bachari et le professeur Nitin Mantri du laboratoire Pangenomics, en sont venus à leurs conclusions après avoir testé l’extrait PHEC-66 du Cannabis sativa sur trois lignées mobiles spécifiques de mélanome, appelées MM418-C1, MM329 et MM96L.

Au moyen d’expériences spécifiques, telles que la réaction en chaîne par polymérase en temps réel (qPCR) et des tests pour évaluer l’inhibition des récepteurs des cannabinoïdes, les scientifiques ont observé que l’extrait de cannabis déclenche l’apoptose dans les cellules du cancer de la peau, c’est-à-dire le « suicide mobile ». De plus, ils ont mis en évidence que le composé provoque la fragmentation de l’ADN, bloquant la division mobile (multiplication) et augmentant les niveaux d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) intracellulaires. Il s’agit de molécules particulièrement réactives qui, à des niveaux élevés, peuvent endommager les cellules jusqu’à les pousser à la « mort ». C’est exactement ce qui a été observé dans les cellules de mélanome in vitro exposées à l’extrait PHEC-66, qui cible les récepteurs des cannabinoïdes CB1 et CB2.

Ces résultats indiquent que l’huile de cannabis a de puissantes capacités antitumorales et antiprolifératives contre les cellules du mélanome, même si l’ensemble du mécanisme moléculaire par lequel il agit doit encore être pleinement compris. Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit de preuves très prometteuses. « Les dommages causés aux cellules du mélanome les empêchent de se diviser en nouvelles cellules et déclenchent plutôt une mort mobile programmée, également connue sous le nom d’apoptose », a déclaré dans un communiqué de presse le co-auteur de l’étude, Nazim Nassar. « Il s’agit d’un domaine de recherche important en pleine expansion car nous devons comprendre autant que possible les extraits de cannabis, en particulier leur potentiel à agir en tant qu’agents antitumoraux. Si nous comprenons comment ils réagissent aux cellules cancéreuses, notamment en ce qui concerne la cause de la mort mobile, nous pouvons affiner les techniques de traitement pour les rendre plus spécifiques, réactives et efficaces », a ajouté le scientifique, pharmacologue et professeur de pharmacie.

Les chercheurs espèrent que le composé donnera non seulement les résultats escomptés sur les modèles animaux et les essais cliniques, mais également contre d’autres tumeurs. Les détails de la recherche « Evaluating the Mechanism of Cell Death in Melanoma Induced by the Cannabis Extract PHEC-66 » ont été publiés dans la revue scientifique Cells.