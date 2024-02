Deadpool et Wolverine ont déjà battu leur premier record

Masacre contre Spider-Man : Masacre gagne

Deadpool dans un instantané de son prochain film

Réalisé par Shawn Levy et produit par Kevin Feige, qui a promis de « ne pas modifier l’essence de la franchise », et après de nombreux retards et surtout avoir surmonté de nombreux obstacles, tels que la grève des scénaristes et des acteurs d’Hollywood, une réorganisation de l’équipe presque totale et une multitude de fuites qui ont vraiment contrarié Reynolds, Deadpool & Lobezno a dévoilé lors du Super Bowl sa première bande-annonce, et, comme prévu, cela a été un véritable succès.

Il reste encore de nombreux mois avant que nous puissions voir le troisième film de notre super-anti-héros préféré, mais pour l’instant il semble que Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Feige et Levy peuvent être tranquilles car oui, il y a de l’envie pour le nouveau Masacre, comme en témoigne le fait que, selon Marvel, la bande-annonce du film est devenue la plus regardée lors de ses premières 24 heures dans l’histoire du cinéma.

Si vous l’avez manqué l’autre jour, nous vous le laissons à nouveau ci-dessous, en espagnol. Nous vous rappelons que Deadpool & Lobezno sortira au cinéma le 26 juillet.

Chiffres records

Le trailer de Deadpool & Lobezno a atteint 365 millions de vues en seulement 24 heures, mais il y a un truc, car 123 millions, soit un tiers, proviennent de ceux qui regardaient alors la diffusion télévisée de la finale du Super Bowl opposant les Kansas City Chiefs aux San Francisco 49ers.

À ce jour, et seulement deux jours après, la vidéo destinée au marché international compte déjà près de 20 millions de vues sur YouTube, donc pour atteindre le chiffre impressionnant de 365 millions, les bandes-annonces dans les différentes langues ainsi que celles publiées sur d’autres plateformes vidéo ont été prises en compte.

Jusqu’à présent, le record était détenu par un autre film des Studios Marvel, Spider-Man : No Way Home, avec un total de 255 millions dans le même laps de temps.