« GPT-5 sera plus intelligent que tout ce qui existe » : le père de ChatGPT anticipe l’avenir de l’IA

Pendant le World Governments Summit à Dubaï, Sam Altman a parlé de la prochaine version de l’actuel GPT-4, promettant qu’il sera « meilleur en tout ». En ce qui concerne les « risques potentiels », il a rassuré en disant : « Aucun robot tueur à l’horizon ».

« Ce que je pense vraiment compte, c’est qu’il sera plus intelligent, et il le sera par communiqué à ce qui existe aujourd’hui, il sera meilleur que tout le reste ». Ce sont les mots prononcés par le cofondateur et PDG de Open AI, Sam Altman, lors de sa connexion à Dubaï pendant le World Governments Summit (WGS), parlant des caractéristiques de GPT-5.

En répondant au ministre de l’intelligence artificielle et de l’économie numérique des Émirats arabes unis, Omar Sultan Al Olama, le père de ChatGPT a parlé de la prochaine évolution du modèle GPT-4 d’OpenAI, jusqu’à présent le modèle d’intelligence artificielle générative le plus puissant de tous.

Ce qu’Altman a dit de GPT-5

Lors du sommet mondial des gouvernements, le gourou d’OpenAI a parlé de « l’avenir de l’intelligence artificielle générative », anticipant ce qui pourrait être les « risques potentiels », mais surtout soulignant les « avantages indiscutables » dont pourrait bénéficier toute la collectivité.

Dans son intervention depuis Dubaï, le PDG de OpenAI a mentionné le successeur de GPT-4, à savoir GPT-5. « Ce ne sera pas seulement ce modèle qui sera meilleur, nous les rendrons tous meilleurs », a déclaré Altman.

Qui pourra l’utiliser et comment

Un autre point abordé par Altman a été « l’avenir des modes d’utilisation » du prochain modèle d’intelligence artificielle générative. Le fondateur de ChatGPT n’a pas trop dévoilé ses intentions, mais s’est limité à affirmer qu’il est possible qu’au fil du temps, de plus en plus de technologies d’OpenAI deviennent open source. Cependant, il a ajouté que l’entreprise envisage d’adopter un modèle de consommation différent de la tradition open source. En quoi cela consistera n’est pas encore clair : « Nous aimerions faire quelque chose d’utile et de nouveau, et nous essayons de comprendre quoi », a déclaré Altman.

Aucun « robot tueur » à l’horizon

Même si Altman a lui-même reconnu la nécessité de « définir ensemble un cadre de règles » et les meilleures applications possibles pour les services d’IA, compte tenu de l’absence de règles en la matière, ce qui pourrait conduire à des « scénarios négatifs ou de fiction ». Mais, selon Altman, un fort optimisme quant aux « potentiels » de l’IA prévaut. Finalement, selon le PDG de OpenIA, il n’y a pas de « robot tueur » à l’horizon, mais seulement des erreurs de calcul à corriger. Rien en comparaison des avantages que, selon Altman, l’évolution de l’intelligence artificielle générative apportera dans la vie de tous : « Je pense que les choses vont extrêmement bien se passer. La raison pour laquelle nous devons réfléchir attentivement à la manière de la mettre en œuvre avec soin est que le potentiel positif est considérable, il est facile d’imaginer comment tout le monde pourrait avoir une meilleure qualité de vie qu’aujourd’hui ».