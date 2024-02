Pendant quelques heures, vous pourrez utiliser ces nouvelles fonctionnalités sur Instagram sur le thème de la Saint-Valentin : comment faire

À l’occasion de la fête des amoureux, le réseau social de Meta a introduit pour ces deux jours quelques nouveautés « romantiques ». Elles concernent les stories et les notes : comment fonctionnent-elles et pendant combien de temps seront-elles disponibles.

À l’occasion de Saint-Valentin, la fête des amoureux par excellence, le réseau social de Meta a rendu disponibles quelques nouvelles fonctions spéciales, évidemment sur le thème, qui seront disponibles à partir d’aujourd’hui, le 14 février, jusqu’à 18 heures le jeudi 15 février.

Il s’agit de fonctions inspirées de tout ce qui est le plus romantique et qui peuvent être utilisées à travers les stories et les notes d’Instagram. D’ailleurs, inutile de le nier, de plus en plus d’histoires d’amour, surtout parmi les plus jeunes, commencent par un MP ou une story faite exprès pour toucher leur crush. Juste pour avoir une idée : selon le dernier Trend Talk d’Instagram, 28% de la génération Z fait le premier pas en se suivant mutuellement sur Instagram, car elle le considère plus informel et pratique.

Quelles sont les fonctions spéciales pour la Saint-Valentin ?

Les fonctions spéciales disponibles ces jours-ci sont principalement deux et concernent les notes et les stories d’Instagram. Les utiliser est assez simple : en ce qui concerne les notes, il suffit d’en publier une contenant des mots-clés ou des emojis liés à la Saint-Valentin pour afficher une animation de cœurs et d’emojis sur le thème dans la boîte des MP (les messages dans la discussion d’Instagram). Le même effet sera visible pour ceux qui cliqueront sur les notes contenant les mots « magiques ». Parmi eux, il y a : Bonne Saint-Valentin, Happy vday, Vday, ou simplement les emojis liés à l’amour, comme tous les cœurs, la rose rouge ou le smiley « amoureux ».

En ce qui concerne les stories, la fonction se déclenche en insérant ou en touchant l’sticker @mentionner : de cette façon, des cœurs flottants apparaîtront.

D’autres façons romantiques d’utiliser Instagram

En plus des fonctions spéciales sur le thème de la Saint-Valentin, il y a d’autres façons d’utiliser Instagram de manière romantique, pas seulement pendant ces jours de fête. Une des nouvelles possibilités ajoutées récemment sur le réseau social est le mode « Son tour », à travers lequel il est possible de créer de nouveaux modèles directement dans les stories, permettant de développer et de partager des modèles personnalisés prêts à être partagés à nouveau. Ceux-ci peuvent être enrichis avec des GIF, du texte et des images de la galerie personnelle. Après avoir sélectionné la photo choisie, il suffit de la partager sur Instagram en utilisant l’sticker « Son tour ». Depuis son lancement, des centaines de millions de modèles « Son tour » ont été partagés dans le monde entier.

Un dernier conseil pour donner un indice supplémentaire à la personne qui vous intéresse, mais avec qui les choses semblent rester dans ce limbe de non-dits et d’incertitude, est d’utiliser les thèmes dans les conversations privées. Vous pourriez peut-être opter pour le thème « Cœurs » dans la discussion en question, peut-être que les choses lui sembleront plus claires, enfin.