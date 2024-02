Première image de Jaafar Jackson en tant que son oncle et date de sortie de la biographie sur le Roi de la Pop

Il reste encore beaucoup de temps avant que nous puissions acheter du pop-corn et profiter de Michael, qui sera la biographie de Michael Jackson, le chanteur et compositeur décédé en 2019. En effet, ce film ne sera pas diffusé, si tout se passe bien, avant le 18 avril de l’année prochaine, 2025, même si nous pouvons déjà voir comment Jaafar Jackson, le neveu de Michael dans la vie réelle, se glisse dans le rôle de son oncle.

Kevin Mazur, l’un des photographes préférés des stars de la musique et connu internationalement pour ses instantanés principalement axés sur les concerts et tous types d’événements musicaux, a été celui qui, avec l’approbation de la société de production Lionsgate, nous a montré Jaafar habillé comme Michael Jackson pendant qu’il interprétait « Man in the Mirror » lors de sa tournée Dangerous dans les années 1990.

Kevin Mazur était également très proche de MJ, puisque c’est lui qui a documenté la dernière répétition de Michael Jackson avant son passage quelques heures plus tard. Le documentaire This is it montre spécialement et en coulisses comment le chanteur se développait, créait et répétait pour ses concerts à l’O2 Arena de Londres.

Antoine Fuqua et Colman Domingo donnent leur avis

« Nous avons rassemblé une équipe incroyable d’artistes pour ce projet : coiffure et maquillage, costumes, cinématographie, chorégraphie, éclairage, tout, et certaines personnes qui ont connu et travaillé avec Michael se sont réunies pour ce film », déclare Fuqua (Training Day, Le roi Arthur, la saga _The Equalizer), qui réalisera le film. « Mais le plus important est Jaafar, qui incarne Michael. C’est plus que la simple ressemblance physique. C’est l’esprit de Michael qui se manifeste de manière magique. Vous devez le vivre pour le croire ».

« Je suis ravi de faire partie d’un film qui explore à la fois l’âme complexe du légendaire Michael Jackson et son impact sur la musique et la culture en tant qu’icône mondiale », déclare Colman Domingo, qui jouera Joe Jackson, le controversé père des Jackson 5. « Je suis non seulement chanceux d’avoir un personnage riche, complexe et imparfait à interpréter en Joe Jackson, mais j’ai aussi une place de premier choix pour la transformation incroyable de Jaafar [Jackson]. Après l’avoir vu lors des répétitions, mon esprit a été impressionné. Il y a quelque chose de divin dans la manière dont Jaafar canalise son défunt oncle. Son talent et son incarnation de l’essence de Michael sont tout simplement exceptionnels ».