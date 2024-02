Cannibalisme, bondage et communiqués records : Barbe-Noire X dévoile les secrets de l’amour entre les animaux

Ragni esperti di pratiche erotiche estreme et marsupiaux qui s’accouplent pendant des jours entiers. Nous avons demandé au vulgarisateur scientifique et YouTubeur Barbascura X de nous parler des formes les plus étranges et inattendues de séduction pratiquées par les animaux.

Interview de Barbascura X

Vulgarisateur scientifique et YouTubeur

« Too much love will kill you », chantaient les Queen dans les années 90. On ne sait pas combien de personnes depuis ont écrit ces paroles, désespérées par un amour non partagé ou une histoire qui a mal tourné. Sans minimiser votre souffrance (et la nôtre), il est peut-être surprenant de savoir que pour de nombreuses espèces animales, le risque que « trop d’amour les tue » n’est pas une métaphore, mais une vérité nue et crue.

A l’occasion de la Saint-Valentin, la fête des amoureux par excellence, nous avons demandé à l’un des experts en animaux les plus populaires sur le web de nous parler des formes d’amour et de séduction les plus étranges du monde animal. En tant qu’étudiant et vulgarisateur sur le web, au théâtre et à la télévision, Barbascura X a fait de l’amour entre les animaux l’une de ses priorités. En plus de raconter dans ses vidéos sur YouTube les caractéristiques moins connues – et plus amusantes – des animaux, il a également consacré un livre intitulé « Le satyre scientifique. Se reproduire mal : Se reproduire mal. Sexe et amour apparemment contre nature » et le spectacle théâtral « Amour bestial » aux rits d’accouplement.

Mis à part quelques exceptions, comme les pandas qui sont si paresseux qu’ils n’ont même pas envie de s’accoupler, risquant ainsi l’extinction, il ne manque certainement pas de fantaisie et d’engagement dans les rituels d’accouplement du monde animal. Les humains inclus.

Toutes les espèces animales se séduisent-elles ?

Le romantisme, nous l’avons inventé, même s’il existe également dans d’autres espèces animales comme les primates, mais la séduction quant à elle est une capacité que possèdent tous les animaux, et certaines des modalités de séduction les plus particulières sont mises en œuvre par les espèces animales les plus maltraitées.

Quelle est la technique de séduction animale à laquelle on s’attend le moins ?

Les araignées, par exemple, ont des stratégies de séduction fantastiques pour le moins. Ce sont des animaux détestés de tous, mais peu de gens connaissent cet aspect, qui pourrait faire changer d’avis beaucoup de gens. Pour les apprécier vraiment, nous devons savoir que le cannibalisme conjugal par les femelles est très courant chez les arthropodes. C’est pourquoi les mâles de certaines espèces d’araignées mettent en œuvre des stratégies pour survivre à l’accouplement et à la séduction : pour y parvenir, ils doivent à la fois se faire remarquer par les femelles – qui sont beaucoup plus grandes et affamées qu’eux – et réduire leur agressivité. Sinon, le risque est d’être mangé. Certains, par exemple, hypnotisent leurs « belles » : les mâles des « araignées-paons » exécutent de véritables danses pour immobiliser les femelles afin de faire leur travail puis de s’enfuir sains et saufs. Ce n’est pas évident quand on est une araignée mâle.

En ce qui concerne les techniques de séduction plus « transgressives » ?

Toujours en parlant des araignées, il existe des espèces d’araignées qui pratiquent même des techniques de bondage pendant la séduction. C’est toujours le mâle qui doit conquérir la femelle et pour le faire, il lui attache les pattes. Vous pourriez penser que, compte tenu du risque encouru, il le fait pour immobiliser la femelle, mais c’est presque un jeu de rôle, auquel la femelle choisit de participer simplement parce qu’elle aime ça. En somme, un jeu érotique à tous égards.

Dans une autre espèce, la Pisaura mirabilis, le mâle offre à la femelle un cadeau nuptial, pas n’importe quoi, mais un cocon qui cache une proie. Bien sûr, il n’y a pas de mot, mais s’il y en avait un, il dirait : « Mange ça et ne me mange pas ». La femelle l’accepte avec grand plaisir, comme si c’était un bouquet de fleurs.

Les « folies d’amour » existent-elles chez les animaux ?

Il existe certaines espèces de marsupiaux australiens, comme l’Antechinus, très mignons, mais qui pratiquent une technique de séduction épuisante. Il s’agit de l’accouplement-suicide. Ils ressemblent à des souris tant ils sont petits et mignons, mais quand vient le moment de s’accoupler, ils entrent dans un frénésie amoureuse qui les mène à la mort. Chez les mâles, les hormones atteignent des niveaux si élevés qu’ils sont contraints de s’accoupler pendant cinq à six jours pendant 14 heures par jour, jusqu’à ce qu’ils s’évanouissent pratiquement de fatigue à la fin de la journée, puis se réveillent le lendemain et recommencent. Cela se poursuit jusqu’à ce que les mâles meurent à la fin de la période d’accouplement. Ces jours-là, la population mâle de l’espèce est presque complètement éteinte. C’est un travail dur, mais c’est le prix à payer pour sauver l’espèce.

Pourquoi la séduction est-elle si importante chez toutes les espèces animales ?

La séduction est le mécanisme par lequel les animaux mettent en œuvre une véritable sélection sexuelle qui récompense les traits qui plaisent le plus à l’autre sexe. De cette manière, une sorte de sélection naturelle se produit, presque toujours dictée par les goûts féminins.

Le pouvoir de choisir appartient donc toujours aux femelles ?

Il y a des exceptions, mais c’est souvent la femelle qui choisit le mâle avec lequel s’accoupler. C’est une question d’ « économie des ressources ». Les mâles ont beaucoup de spermatozoïdes à utiliser, donc pour réussir sur le plan évolutif, ils doivent s’accoupler autant que possible. Contrairement à eux, les femelles ont généralement peu d’œufs disponibles, c’est pourquoi elles doivent être sûres de les utiliser pour les meilleurs partenaires. L’investissement doit en valoir la peine.

Parlons de nous, humains : nos techniques de séduction sont-elles très éloignées de celles des animaux ?

La question n’est pas simple. D’une part, il est vrai que tout ce que nous voyons dans la séduction humaine est un héritage de notre histoire primitive, donc certainement un type de séduction très différent du nôtre. Mais il est également indéniable que nous, les humains, avons été capables d’inventer la méthode de séduction la plus compliquée et complexe de toutes celles qui existent dans la nature.

Le mécanisme de séduction chez les humains concerne pratiquement tous les aspects de notre vie, de l’économie à la culture en passant par le social. Ce que nous savons faire, nos diplômes, nos intérêts, tout peut être utilisé dans la séduction. À un certain moment, il n’est même plus clair pour nous-mêmes ce que nous faisons pour séduire et ce que nous faisons pour répondre à nos besoins réels. D’ailleurs, il n’est même pas si évident de savoir qui nous voulons séduire. Probablement le monde entier.