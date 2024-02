Qu’est-ce que la fièvre Dengue : symptômes et traitement de la maladie transmise par les moustiques

La fièvre Dengue, une maladie virale transmise par les moustiques, s’est récemment propagée de manière significative au Brésil et en Argentine, augmentant les niveaux d’alerte également en Italie. Voici quels sont les symptômes, comment la maladie se transmet et comment elle est traitée.

La fièvre Dengue est une maladie infectieuse, virale et endémique des régions tropicales transmise par des moustiques du genre Aedes, en particulier le moustique de la fièvre jaune (Aedes aegypti). En raison des changements climatiques, cette espèce risque de se propager dans la zone tempérée de la planète – qui comprend également l’Europe et les États-Unis – et avec elle, par conséquent, la maladie. L’agent pathogène responsable, dont les insectes sont les vecteurs, est le virus Dengue, un pathogène à ARN comme le coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de COVID-19, bien qu’appartenant à une famille différente (Flaviviridae). La fièvre Dengue est une zoonose – une maladie transmise par les animaux – également connue sous le nom de « fièvre des os brisés » en raison des douleurs très intenses qu’elle peut causer aux os et aux articulations. Parmi les symptômes couramment signalés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), on trouve la fièvre élevée, les douleurs oculaires, les problèmes gastro-intestinaux et les douleurs musculaires (myalgie) et articulaires (arthralgie) déjà mentionnées. L’infection est rarement mortelle.

Un récent communiqué de l’OMS indique que la Dengue est endémique dans plus de 100 pays et touche chaque année entre 100 et 400 millions de personnes. Des centaines de cas sont déjà enregistrés aux États-Unis en raison des voyages et du transport de marchandises. Au début de l’année 2024, la fièvre Dengue a entraîné une augmentation significative des cas en Amérique du Sud, notamment au Brésil, où les cas ont été quadruplés par communiqué à la même période en 2023, passant d’environ 130 000 à plus de 500 000. En raison de cette situation potentiellement explosive, le ministère de la Santé en Italie a élevé le niveau d’alerte dans les ports et les aéroports afin d’éviter l’entrée possible du moustique Aedes aegypti, vecteur du virus. En 2022, la fièvre Dengue a également causé une grave épidémie en Corée du Sud. Voici ce qu’est cette maladie, quels sont les symptômes et comment elle est traitée.

Qu’est-ce que la fièvre Dengue et comment est-elle transmise par les moustiques

La Dengue est une maladie infectieuse causée par un virus à ARN (virus Dengue) appartenant à la famille des Flaviviridae. Comme l’indique l’OMS et l’Institut supérieur de la santé (ISS), l’agent pathogène responsable est subdivisé en quatre sérotypes distincts : DENV-1, DENV-2, DENV-3 et DENV-4. La transmission se fait par la piqûre des insectes vecteurs, c’est-à-dire les femelles des moustiques du genre Aedes. Le principal responsable, comme indiqué précédemment, est le moustique de la fièvre jaune (Aedes aegypti), considéré comme l’un des plus dangereux en raison de sa capacité à transmettre de multiples maladies infectieuses. Cependant, l’infection peut également se produire après la piqûre d’un moustique tigre (Aedes albopictus) infecté, une espèce désormais très répandue également dans notre pays. Ce qui explique les épidémies localisées de Dengue liées aux voyageurs infectés revenant en Italie.

Les manuels MSD de référence pour les professionnels de la santé précisent que le virus circule dans le sang des personnes infectées pendant 2 à 7 jours ; c’est à ce moment-là qu’un moustique, après avoir piqué un sujet positif, peut transmettre le virus à d’autres personnes en le pompant avec son sang. La viremie peut durer jusqu’à 12 jours selon l’OMS. L’ISS précise qu’il n’existe pas de transmission directe de personne à personne, comme cela peut se produire avec le coronavirus SARS-CoV-2 ou les virus grippaux, bien que notre espèce soit l’hôte principal du pathogène. Cependant, la transmission verticale, c’est-à-dire entre une femme enceinte et le fœtus, ainsi que celle due aux transfusions sanguines et aux greffes d’organes, est possible.

Quels sont les symptômes de la Dengue

Après la piqûre d’un moustique infecté, la période d’incubation – c’est-à-dire la période qui s’écoule entre la piqûre et l’apparition des symptômes – est comprise entre 3 et 15 jours. L’ISS indique une période d’incubation moyenne de 5 à 6 jours. Parmi les principaux symptômes figurent une forte fièvre (jusqu’à 40 degrés), des maux de tête intenses, des frissons, des douleurs musculaires (myalgie), des douleurs articulaires (arthralgie), des douleurs derrière les globes oculaires et des adénopathies généralisées (gonflement des ganglions lymphatiques). Ces symptômes peuvent être suivis d’une « éruption cutanée qui apparaît en association avec une deuxième augmentation de la température, après une période apyrétique », expliquent les manuels MSD. D’autres symptômes incluent des affections respiratoires telles que la toux, le nez qui coule (rhinorrhée), le mal de gorge et des symptômes gastro-intestinaux tels que des nausées et des vomissements.

Les irritations cutanées peuvent survenir sur une grande partie du corps 3 à 4 jours après l’apparition de la fièvre, comme indiqué par l’ISS. Les symptômes sont typiques chez les adultes et sont souvent absents chez les enfants. L’OMS indique que la maladie est bénigne ou asymptomatique dans 80 pour cent des cas ; chez les autres, elle peut entraîner de graves complications qui, dans certains cas (moins de 1 pour cent), peuvent être mortelles. Parmi les complications, qui se manifestent généralement entre 3 et 7 jours après le début de la maladie, on trouve la fièvre hémorragique (en particulier chez les sujets prédisposés), le choc, la perte de plasma, la détresse respiratoire et l’insuffisance multi-organe.

Comment prévenir la fièvre Dengue

La fièvre Dengue, comme indiqué précédemment, est principalement transmise par la piqûre du moustique de la fièvre jaune (Aedes aegypti), une espèce qui n’est pas (encore) présente en Italie, mais qui a déjà été détectée dans certains pays européens. Par exemple, à Chypre et sur les îles des archipels de Madère et des Canaries (Portugal). Il s’agit d’un moustique diurne, tout comme le moustique tigre, qui est également parfaitement capable de transmettre la fièvre Dengue (tout comme d’autres espèces du genre Aedes). Pour prévenir l’infection, il faut éviter les piqûres de moustiques. À cet égard, l’OMS liste une série de mesures à prendre, telles que l’utilisation de répulsifs (les sprays anti-moustiques classiques) ; porter des vêtements couvrant autant que possible le corps ; utiliser des moustiquaires (de préférence traitées avec un répulsif) ; des bombes insecticides et autres. Il est également efficace d’éliminer les eaux stagnantes à l’intérieur et autour des habitations. Il est clair qu’en Italie, pour le moment, il n’y a pas de risque spécifique, mais en raison de la propagation dans d’autres pays, de la mondialisation et du réchauffement climatique, il pourrait être seulement une question de temps avant que la Dengue se propage significativement chez nous. Au niveau régional, les désinfections et d’autres mesures visant à réduire considérablement le nombre de moustiques (y compris par l’introduction de moustiques stériles qui stérilisent également les femelles) sont considérées comme efficaces pour contenir l’expansion de la Dengue.

Dans certains pays, le vaccin Dengvaxia a été approuvé, mais comme l’explique l’OMS, « seules les personnes présentant des antécédents d’infection par la Dengue peuvent être protégées par ce vaccin ».

Comment est diagnostiquée et traitée la Dengue

Lorsque des symptômes suspects de la Dengue sont présents, les médecins peuvent demander des examens sérologiques et des tests PCR (réaction en chaîne par polymérase) sur des échantillons de sang des patients, ce qui permet d’identifier le virus responsable. Il n’existe pas de traitement spécifique pour la Dengue ; le traitement est en effet symptomatique pour soulager les symptômes. Le repos absolu est nécessaire. Les manuels MSD précisent que le paracétamol peut être utilisé, tandis que l’utilisation des AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) n’est pas recommandée en raison du risque hémorragique. L’acide acétylsalicylique, par ailleurs, augmente le risque du syndrome de Reye (une inflammation rare du tissu cérébral) chez les enfants et doit donc être évité, expliquent les manuels MSD. Chez les patients atteints de Dengue hémorragique, une « administration minutieuse de liquides pour maintenir le volume intravasculaire » est essentielle pour lutter contre la déshydratation. Les patients guérissent généralement en quelques semaines, mais certains symptômes tels que la fatigue et les troubles dépressifs peuvent durer plusieurs semaines.

La propagation de la Dengue en Italie et dans le monde

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’il y a environ 400 millions d’infections par le virus Dengue chaque année, dont moins de 100 millions développent des symptômes. À l’échelle mondiale, environ 3,9 milliards de personnes sont exposées au risque d’être infectées par le pathogène, mais en raison des changements climatiques déjà mentionnés, ce nombre pourrait augmenter considérablement au cours des prochaines décennies. Aujourd’hui, la maladie est endémique dans plus de cent pays, principalement situés dans la zone tropicale de la Terre. Le moustique de la fièvre jaune préfère en effet les endroits chauds. « Les régions des Amériques, de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental sont les plus gravement touchées, l’Asie représentant environ 70 pour cent de la charge mondiale de maladies », souligne l’OMS.

Les pays ayant le plus grand nombre de cas sont le Brésil, le Bangladesh, le Mexique, le Pérou et le Burkina Faso. En Amérique du Sud, une épidémie sévère a été enregistrée au début de l’année 2024, avec une multiplication par quatre des cas au Brésil. Dans le pays, 75 passage confirmés et 350 autres sous enquête ont été enregistrés. L’incidence dans les Amériques, selon les données de l’OMS PAHO, entre octobre et décembre 2023 était de 456,4 cas pour 100 000 habitants, ce qui représente près de 60 pour cent de plus par communiqué à la même période en 2023.

Crédit : ECDC

Des cas de transmission locale ont également été signalés dans des pays européens. En 2023, il y en a eu 82 en Italie, 43 en France et 3 en Espagne, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Les premiers cas de transmission locale en Europe avaient été enregistrés en France et en Croatie en 2010. Le tableau ci-dessous indique les cas de Dengue signalés sur le continent européen à partir de 2010.

L’ECDC rappelle que la Dengue n’est pas endémique dans les pays de l’UE et que la plupart des cas sont liés aux voyages. Lorsqu’un voyageur revient d’un pays où les vecteurs compétents sont présents, « dans les zones où les vecteurs compétents sont établis, les cas de virémie liés aux voyages peuvent entraîner une transmission locale du virus, comme le montrent les événements sporadiques de transmission du virus de la Dengue depuis 2010 ». Étant donné que le moustique tigre est très répandu en Italie, il est facile d’expliquer pourquoi des dizaines de cas ont également été enregistrés dans notre pays.

Cependant, la situation préoccupante en Amérique du Sud bouleverse la donne, représentant un danger potentiel également pour l’Italie, comme l’explique le virologue Fabrizio Pregliasco à Netcost-security.fr. « Il ne faut pas baisser la garde : il y a des risques, et ils doivent être réduits par une série d’actions. Tout d’abord, les mesures institutionnelles, en désinfectant les avions en provenance de zones endémiques », souligne l’expert. « Je rappelle que le danger ne concerne pas seulement la Dengue, mais potentiellement d’autres maladies vectorielles telles que le Zika, le Chikungunya, le Nil occidental, mais aussi le paludisme ou la fièvre jaune », ajoute Pregliasco.