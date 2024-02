Morbius était meilleur. Voici les premières critiques de Madame Web

Demain, le 14 février, jour des amoureux, sortira dans les salles du monde entier Madame Web, un nouveau film de super-héros, en l’occurrence des super-héroïnes, qui nous racontera les origines de l’un des personnages les moins connus de l’univers Marvel dans les bandes dessinées, mais qui joue un rôle crucial dans le déroulement des événements dans diverses histoires.

Réalisé par S.J. Clarkson, plus connue pour ses travaux à la télévision, où nous l’avons vue réaliser plusieurs épisodes de séries renommées telles que Dexter, Heroes ou House, et avec Dakota Johnson (Locos en Alabama, Cinquante nuances de Grey) dans le rôle de Madame Web aux côtés de Sydney Sweeney, Adam Scott ou Isabela Merced, certains ont déjà pu en profiter et les premières critiques ne sont pas vraiment bienveillantes.

Nous vous avions déjà prévenu que la nouvelle production de Sony Pictures avait révisé à la baisse ses projections de vente en salles, prévoyant une recette qui pourrait en faire la pire sortie de l’univers Spider-Man de Sony, et si l’on en croit la plupart des critiques fraîchement parues, nous comprendrons pourquoi, bien qu’il y ait aussi ceux qui ont aimé, même si elle n’est pas exempte de défauts flagrants.

Notre collègue de 3DJuegos Chema Mansilla souligne que nous sommes face à « une formule sans chimie » et que Madame Web « montre ses coutures ». Ce qui, combiné à son « rythme lent », fait que nous devons nous préparer à être déçus si nous avons encore envie de la voir.

#MadameWeb is yet another disappointing entry in the Sony Universe. Dakota Johnson is a stand-out, but unfortunately that’s not the case for the rest of the cast. Not as bad as I expected it to be, but it sadly falls short of what could have been a decent movie. 2/5 pic.twitter.com/WdnIXtalBQ

— COCO (@cocognz) 13 février 2024