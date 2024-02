Professeur de Médecine affirme que les extraterrestres sont parmi nous et nous étudient avec des drones et de l’IA

Garry Nolan, professeur de pathologie à la prestigieuse Université de Stanford, affirme que les extraterrestres sont parmi nous et nous étudient avec des drones et de l’IA. Le scientifique affirme également avoir vu des figures extraterrestres quand il était enfant.

Le nom de Garry Nolan ne dira probablement pas grand-chose à la plupart des gens, pourtant il est un véritable mythe et une référence pour les passionnés d’OVNI (aujourd’hui, formellement appelés UAP, phénomènes aériens non identifiés). Il est en effet un éminent professeur de pathologie à l’École de médecine de la prestigieuse Université de Stanford (États-Unis), qui depuis de nombreuses années se consacre à la diffusion de théories ufologiques singulières. Le scientifique, immunologiste expert en biologie du cancer et en conception rétrovirale, qui a publié des centaines d’articles, prétend également avoir travaillé en tant que consultant pour les services de renseignement de son pays, ce qui rend sa personne encore plus « légendaire » dans certains milieux.

Comme expliqué dans un article publié sur le portail de l’Université de Stanford, le professeur Nolan est devenu une référence en matière d’OVNI, depuis longtemps accompagnée de la culture « pop » et de la stigmatisation (c’est pourquoi les experts ont décidé de renommer les observations d’objets non identifiés en UAP). « Il est cité dans les journaux, apparaît à la télévision, consulte avec des fonctionnaires militaires et a fondé une organisation à but non lucratif pour travailler sur les implications des véhicules spatiaux extraterrestres sur la politique, la science et l’économie, tout en repoussant les flèches des sceptiques », souligne l’université privée californienne.

Nolan ne croit pas seulement en l’existence des OVNI, mais prétend avoir vu – quand il était encore enfant – un apparent vaisseau spatial dans les bois de sa ville natale de Windsor, dans le Connecticut. De plus, il dit qu’à l’âge de 5 ou 6 ans, il a vu des figures extraterrestres dans sa chambre, les mêmes mentionnées dans le livre de Whitley Strieber « Communion : Une histoire vraie » sorti plusieurs décennies après son expérience. Quand il a vu la couverture de ce livre, consacré à des rencontres présumées avec des extraterrestres, il a eu une crise nerveuse car c’était exactement ce qu’il avait vécu dans son enfance.

Il n’est pas surprenant qu’avec ces antécédents, le scientifique soit devenu au fil du temps une figure de proue pour les passionnés d’OVNI. Sa renommée mondiale, pour ainsi dire, il l’a atteinte à l’été 2023, lorsqu’il a déclaré lors de la conférence « The Pentagon, Extraterrestrial Intelligence and Crashed UFO » que les extraterrestres non seulement nous ont rendu visite, mais sont vraiment parmi nous, nous soumettant à une sorte de test d’intelligence. Selon le professeur Nolan, ils exploitent des intermédiaires pour étudier notre espèce, à travers l’intelligence artificielle et les fameux drones qui effectuent des manœuvres impossibles. Le scientifique souligne qu’il n’est pas préoccupé par une éventuelle invasion ou par le fait que les extraterrestres puissent « enlever des femmes et des enfants », mais par la réponse que l’humanité pourrait apporter. Tout cela, bien qu’il ait affirmé à d’autres occasions avoir vu le « cerveau » « horriblement endommagé » de certains des pilotes exposés à ces rencontres avec les UAP, avec des signes de neurodégénérescence similaires à ceux causés sur la substance blanche de la sclérose en plaques, comme l’explique le Corriere della Sera.

Comme dans d’autres cas similaires, le Dr Nolan n’a fourni aucune preuve scientifique – une preuve, en termes simples – pour étayer ce qu’il affirme sur les extraterrestres. Il n’y a pas d’arme fumante. Et il n’est pas non plus la seule personne ayant un certain profil professionnel à avoir fait des déclarations similaires. Par exemple, l’ancien fonctionnaire du Pentagone David Charles Grusch a déclaré l’été dernier au The Debrief que le gouvernement américain cache des véhicules capturés à des extraterrestres, qu’ils soient entiers ou en morceaux. Netcost-security.fr a contacté à ce sujet l’ufologue Giuseppe Stilo du Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze (CICAP), qui nous a dit que les « whistleblower » (les dénonciateurs) ne sont pas une nouveauté dans le domaine de l’ufologie. Parmi eux se trouvent plusieurs personnalités autorisées.

« Dans les années 90, il y avait un colonel de l’armée qui s’appelait Philip Corso (il était d’origine italienne) et il soutenait des choses de ce genre. La première chose que l’on peut dire, c’est que ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un officier de l’armée, d’un pilote de l’aviation, d’un ancien agent des services de sécurité, qu’il dit des choses vraies et fiables », explique Stilo. « Beaucoup de fois, si nous prenons des documents d’archive véridiques, pas des bêtises, donc d’un gouvernement ou d’un service secret, nous nous rendons compte après un certain temps que ces documents disaient des absurdités. Ce qui est écrit n’est pas vrai. Des erreurs de jugement, des mensonges introduits par eux-mêmes, des fausses choses qui arrivaient et étaient prises pour bonnes. Ce qui frappe vraiment dans ce cas, c’est la source. On pense que si quelqu’un vient des services secrets et dit quelque chose comme ça, cela doit être vrai. Mais ce n’est pas le cas. Il faut toujours faire preuve de prudence dans le raisonnement », conclut Stilo. Le même discours peut être tenu pour les affirmations du professeur Nolan.