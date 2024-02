Qu’est-ce que la péricardite, symptômes et causes de l’inflammation suspectée du péricarde subie par Crosetto

La péricardite est une inflammation du péricarde, la structure en forme de sac qui entoure et protège le cœur : il s’agit d’une condition qui peut être due à différentes causes, généralement une infection virale, et provoque une forte douleur à la poitrine, un symptôme pour lequel le ministre de la Défense Guido Crosetto a été hospitalisé d’urgence.

Le ministre de la Défense Guido Crosetto, 60 ans, hospitalisé d’urgence pour une suspicion de péricardite

C’est une nouvelle de dernière minute, l’hospitalisation d’urgence du ministre de la Défense Guido Crosetto pour une suspicion de péricardite, une inflammation qui concerne le péricarde, la structure en forme de sac qui entoure et protège le cœur. Il s’agit d’une condition qui provoque une forte douleur à la poitrine, un symptôme pour lequel Crosetto – qui avait déjà été hospitalisé en 2013 pour des problèmes cardiaques – s’est rendu aux urgences de l’hôpital San Carlo de Nancy, à Rome, où le ministre a été surveillé puis soumis à une coronarographie. Les sources hospitalières confirment le diagnostic de péricardite, bien qu’il n’y ait actuellement aucune information officielle sur son état de santé.

La péricardite, ou inflammation du péricarde, est une condition qui se développe généralement soudainement, peut durer plusieurs semaines (ou plus, selon le type de péricardite) et se manifeste généralement par de fortes douleurs localisées à la poitrine ou derrière le sternum, qui peuvent irradier vers le cou, le bras gauche et plus rarement vers l’abdomen. « Typiquement – indiquent les experts – elle est caractérisée par une douleur aiguë, semblable à un coup de poignard, qui peut s’aggraver avec l’inspiration, un coup de toux ou la déglutition ». Ces symptômes sont cependant très semblables à ceux d’autres affections cardiaques et respiratoires, il est donc nécessaire d’effectuer une évaluation approfondie pour en déterminer la cause déclenchante.

Qu’est-ce que la péricardite et quelles sont les causes

La péricardite est une inflammation du péricarde, la membrane qui enveloppe et protège le cœur, composée de deux couches distinctes, le péricarde fibreux, qui est la couche externe, et le péricarde séreux, qui est la couche interne et contient le liquide péricardique.

Illustration de la péricardite, l’inflammation du péricarde, la membrane qui entoure le cœur / Cleveland Clinic

La péricardite peut être due à différentes causes, généralement associées à une infection virale (plus rarement, la péricardite peut être déclenchée par des infections bactériennes, fongiques ou parasitaires), mais peut se développer suite à d’autres conditions, telles que des maladies auto-immunes ou inflammatoires (lupus, polyarthrite rhumatoïde, sclérodermie…), insuffisance rénale, traumatismes thoraciques, infarctus du myocarde, maladies génétiques, cancer, ou en réponse à la radiothérapie et à l’administration de certains médicaments ou vaccins.

Les types de péricardite

En fonction de la cause et de l’évolution de la maladie, on distingue différents types de péricardite :

Péricardite aiguë : inflammation du péricarde qui se développe soudainement avec l’apparition soudaine des symptômes.

Péricardite chronique : inflammation du péricarde qui dure trois mois ou plus après la première attaque aiguë.

Péricardite constrictive : une forme grave de péricardite dans laquelle les couches inflammatoires du péricarde s’ankylosent, développent du tissu cicatriciel, s’épaississent et se collent, perturbant ainsi la fonction normale du cœur. Cela se produit généralement après plusieurs épisodes de péricardite aiguë au fil du temps.

Péricardite infectieuse : se développe à la suite d’une infection virale, bactérienne, fongique ou parasitaire.

Péricardite idiopathique : péricardite sans cause connue.

Péricardite traumatique : se développe à la suite d’une lésion thoracique, par exemple après un accident de la route.

Péricardite urémique : se développe à la suite d’une insuffisance rénale.

Péricardite maligne : se développe en conséquence d’une tumeur

Quels sont les symptômes de la péricardite

Le symptôme le plus courant de la péricardite est la douleur thoracique, qui se manifeste généralement sous la forme d’une douleur aiguë et lancinante, semblable à un coup de poignard (cela se produit lorsque les couches inflammatoires du péricarde frottent les unes contre les autres), localisée à la poitrine ou derrière le sternum. Cette sensation de douleur peut également irradier vers le cou, le bras gauche, le dos et plus rarement vers l’abdomen, et peut s’aggraver lors de la toux, de la déglutition, de la respiration profonde ou en position couchée.

D’autres symptômes comprennent des difficultés respiratoires en position couchée, une toux sèche, des palpitations (la sensation que le cœur bat fort ou de manière irrégulière), de l’anxiété ou de la fatigue, de la fièvre, un gonflement des jambes, des pieds et des chevilles dans les cas les plus graves (péricardite constrictive), et peuvent varier en fonction de la gravité de l’inflammation.

Quelle est la dangerosité de l’inflammation du péricarde et quels sont les risques

Les risques associés à la péricardite dépendent de la cause et de la gravité de la condition. Dans la plupart des cas, l’inflammation se résout généralement avec l’administration de médicaments pour la gestion de la douleur et de l’inflammation, ou l’administration d’antibiotiques ou d’antifongiques pour traiter des infections spécifiques. Dans les cas les plus graves, lorsque la péricardite est accompagnée d’un accumulation de liquide dans l’espace péricardique (épanchement péricardique), des complications peuvent survenir en raison de la pression exercée par le liquide sur le cœur, compromettant ainsi la capacité du muscle à pomper le sang.

En particulier, lorsque la pression exercée par le liquide péricardique est trop élevée, il peut se produire ce qu’on appelle le tamponnement cardiaque, une condition potentiellement mortelle qui empêche le cœur de se remplir de sang, entraînant une chute dangereuse de la pression artérielle. Dans ces cas, l’intervention d’urgence consiste en une procédure appelée péricardocentèse, qui vise à drainer l’excès de liquide.

D’autres conditions pouvant nécessiter une intervention chirurgicale sont liées à la pericardite constrictive, en raison de la formation de tissu cicatriciel dans le péricarde, où il peut être nécessaire de retirer une partie de cette membrane (péricardectomie).

Comment reconnaître et traiter la péricardite

Une douleur intense à la poitrine et dans le dos, qui a tendance à disparaître lorsque l’on s’assoit et que l’on se penche en avant, et une douleur thoracique lors de la respiration sont deux signes importants de péricardite. Le diagnostic repose sur le test cardiaque, en particulier sur l’auscultation du cœur, qui peut déjà fournir un soupçon diagnostique, car le frottement des couches inflammatoires du péricarde provoque un son caractéristique, semblable à un grincement, appelé « frottement péricardique ».

« L’électrocardiogramme peut également présenter des altérations caractéristiques – soulignent les experts -. Le tableau peut être mieux défini par des examens plus approfondis, comme la radiographie thoracique, l’échocardiographie (utile pour détecter la présence d’épanchement péricardique et la nécessité éventuelle de le drainer), l’imagerie par résonance magnétique et des tests de laboratoire spécifiques ».

Le traitement de la péricardite varie en fonction de la gravité et de la cause de l’inflammation. Les formes virales ou idiopathiques (c’est-à-dire sans cause connue) sont traitées avec des médicaments anti-inflammatoires (AINS, colchicine, stéroïdes), tandis que les formes dues à des infections bactériennes, fongiques ou parasitaires nécessitent l’administration de médicaments ciblés, tels que des antibiotiques ou des antifongiques. Comme mentionné précédemment, en cas d’accumulation importante de liquide péricardique, il est nécessaire de procéder rapidement au drainage de l’épanchement. En cas de péricardite constrictive avec formation de tissu cicatriciel, il peut être nécessaire d’enlever une partie du péricarde.