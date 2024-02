« Série sur Mace Windu ? Samuel L. Jackson adorerait car… « IL N’EST PAS MORT !

Ojalá volvamos a verle empuñar de nuevo el sable morado

Samuel L. Jackson comme Mace Windu

Si on ne le voit pas déjà dans la moitié des films qui ont été produits depuis ses débuts dans le monde du cinéma, du moins c’est ce que nous pensons, Samuel L. Jackson veut qu’une nouvelle série Star Wars soit réalisée sur son personnage, Mace Windu, le seul Jedi dans toute la galaxie avec un sabre morado, car c’est ce qu’il a personnellement demandé à George Lucas.

BMF est gravé sur la poignée de ce sabre, « bad motherfucker », que nous avons traduit par « hijo de puta peligroso » dans le film espagnol de Quentin Tarantino Pulp Fiction. Une arme que l’acteur qui vient de sortir Argylle aux côtés de Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Dua Lipa, Ariana DeBose, John Cena, n’hésiterait pas à brandir à nouveau, car comme il l’a lui-même assuré à la revue Empire dans leur numéro spécial pour le 25e anniversaire de Star Wars: Épisode I – La menace fantôme, Mace Windu, que nous avons vu se faire trancher la main et se faire électrocuter avant de s’envoler par une fenêtre vers les rues de Coruscant dans Star Wars: Épisode III – La revanche des Sith, « IL N’EST PAS MORT !« .

Série de Mace Windu

À une époque où Star Wars connaît une seconde jeunesse et où ses séries comme La remesa mala, Obi-Wan ou The Mandalorian (qui aura même son propre film) ont séduit des fans aspirant à en savoir plus sur leurs personnages préférés, une série sur Mace Windu, qu’elle se situe avant même les événements de Star Wars: The Clone Wars ou qu’elle se déroule après le malheureux incident avec Palpatine, serait quelque chose que nous aimerions voir se réaliser, et ce n’est pas totalement impossible.

Nous ne sommes pas les seuls, car à la question, que nous pourrons également trouver dans les pages du prochain numéro du magazine, de savoir si il aimerait voir une série centrée sur Mace Windu sur Disney+, Samuel L. Jackson a répondu sans hésitation « OUI À TOUT ! ». Et non, ce ne sont pas nous qui avons mis les majuscules, imaginez plutôt l’acteur crier d’excitation.