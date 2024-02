Si vous êtes enceinte, vous devriez éviter les aliments ultratransformés emballés dans du plastique : l’étude.

Une recherche a révélé comment certains composants chimiques, les phtalates, dérivés des emballages en plastique de ces aliments, pourraient se retrouver directement dans le sang du fœtus, l’exposant à des risques importants pour le bon développement neurocognitif.

Manger des aliments ultra-transformés n’est jamais une bonne idée, surtout s’ils ne sont pas l’exception mais la norme : les risques associés à l’abus de produits obtenus à travers une longue série de processus de transformation industrielle sont connus et concernent tout le monde. Actuellement, cependant, il y a une nouvelle bonne raison de renoncer à ce paquet de chips ou à ce repas pré-cuit et prêt à être consommé, surtout si vous êtes enceinte.

Selon une nouvelle étude menée par un groupe de chercheurs de différentes universités américaines, dont l’École de Médecine de l’Université de Washington (UW Medicine), consommer ces aliments pendant la grossesse pourrait exposer le fœtus à un groupe de substances chimiques, les phtalates, qui sont dérivées non pas des aliments eux-mêmes mais des emballages en plastique dans lesquels ils sont souvent vendus. De plus, cette recherche, la première à avoir étudié les risques liés à l’exposition de ces composés chimiques pour le développement du fœtus, a découvert que les phtalates présents dans les aliments ultra-transformés pourraient même provenir des gants en plastique portés par les personnes qui préparent les aliments.

Les risques pour le développement du fœtus

La recherche a observé que ces substances, une fois ingérées par la consommation d’aliments ultra-transformés, pourraient se retrouver dans la circulation sanguine de la femme, et de là, à travers le placenta, atteindre la circulation sanguine fœtale. Cette possibilité représente un risque non négligeable pour le développement du fœtus, car l’exposition aux phtalates pourrait entraîner un état de stress oxydatif et une réponse inflammatoire chez le fœtus.

Cette recherche est un signal d’alarme important, surtout si on la compare à ce que nous savons déjà sur les risques liés aux phtalates. Des études antérieures avaient déjà montré que l’exposition aux phtalates pendant la grossesse peut augmenter le risque de développer différents problèmes, tels que le faible poids à la naissance, la naissance prématurée et les troubles de santé mentale chez les enfants, y compris les troubles du spectre autistique et le TDAH (trouble du déficit de l’attention/hyperactivité).

Les résultats de l’étude

Cette étude s’est appuyée sur les données de 1 031 femmes enceintes, résidant à Memphis, dans l’État du Tennessee, recueillies entre 2006 et 2011 dans le cadre de la recherche « Conditions influençant le développement neurocognitif et l’apprentissage dans la petite enfance » (CANDLE).

Les indices des taux de phtalates, mesurés dans des échantillons d’urine prélevés au deuxième trimestre de la grossesse, ont montré des résultats clairs. Les chercheurs ont découvert que les aliments ultra-transformés représentaient entre 10% et 60% des régimes des participants, soit en moyenne 38,6%. Chaque augmentation de 10% de la proportion d’aliments ultra-transformés dans l’alimentation était associée à une augmentation de 13% de la concentration de di-2-éthylhexylphtalate, l’un des phtalates les plus courants et les plus dangereux.

« Lorsque les mamans sont exposées à cette substance chimique, elle peut traverser le placenta et entrer dans la circulation fœtale », a déclaré l’auteur principal, le Dr Sheela Sathyanarayana, pédiatre de l’UW Medicine et chercheur à l’Institut de Recherche sur l’Enfance de Seattle.

Quels aliments éviter

La recommandation de l’équipe de chercheurs qui a réalisé l’étude est d’éviter les aliments ultra-transformés, y compris les plats préparés, surtout pendant la grossesse, afin de ne pas exposer le fœtus aux risques liés aux phtalates. Il faudrait donc éviter tous ces aliments tels que les snacks emballés, les biscuits et les gâteaux emballés, mais aussi les boissons, de nombreux produits surgelés pré-cuits et les aliments des fast-foods, tandis qu’il faudrait privilégier les fruits, les légumes et autres aliments frais et naturels.