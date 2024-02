Comme Game of Thrones, mais basée sur des faits réels : cette série brutale est l’une des meilleures en streaming.

Nous voyageons dans la Rome antique pour revoir l’une des meilleures séries de l’histoire

Il s’agit d’une série qui allie rigueur historique et intrigue exceptionnelle

Il y a des séries très similaires à Game of Thrones sur pratiquement toutes les plateformes. Cependant, celle-ci ne cherchait pas l’inspiration dans la série et les romans de l’auteur anglais, mais c’est réellement son histoire qui a servi d’inspiration. Ainsi, nous allons voyager au cœur du monde romain pour essayer de dévoiler une série qui a une valeur artistique indéniable tout en la combinant avec une rigueur qui nous permettra de mieux comprendre le monde dans lequel vivaient ces personnages sans avoir besoin de fouiller dans les sources classiques.

Une série vraiment frappante

1er siècle avant J.-C., la République romaine s’est étendue en Grèce, en Afrique, en Hispanie et vient de terminer la conquête de la Gaule. Là-bas, un général et consul romain, Jules César, deviendra l’une des figures les plus importantes de la fin de cette période de gouvernement. Du côté des populares (parti politique), César va utiliser le populisme pour parvenir à un pouvoir sans égal, que ni un consul ni un dictateur n’avaient jusqu’alors réussi à atteindre.

Nous parlons de Rome, une série qui parle de l’ambition, de la soif de pouvoir et de la façon dont cela a marqué l’avenir d’un État qui commençait à se configurer comme le plus grand empire continental qu’il y ait jamais eu en Europe. C’est donc une série vraiment ambitieuse qui a une conclusion parfaite et qui nous permet de comprendre de manière bien plus intéressante le monde dans lequel elle s’inscrit.

Les raisons de la regarder sont les suivantes :

Les personnages sont vraiment bons et réalistes, chacun avec ses côtés et ses difficultés.

Malgré le fait que c’est une série très simple à suivre, la vérité est qu’elle allie également une importante rigueur historique.

Basée sur les sources classiques mais adaptée à l’époque moderne, la série recrée l’ascension de César, sa chute ultérieure et le destin de son filleul.

En général, les reconstitutions sont absolument impeccables.

Les personnages historiques sont également très bien traités, mais ceux qui ne le sont pas le sont également vraiment bien.

En général, nous avons affaire à l’une des meilleures séries de l’histoire pour tous ceux qui aiment l’Empire romain.

Malheureusement, les studios de tournage où la série a été tournée ont été détruits dans un accident tragique. Ils y avaient investi une énorme somme d’argent, de sorte que l’investissement était impossible à récupérer. Pour cette triste raison, les responsables de la série ont dû l’annuler lors de sa deuxième saison, bien qu’elle ait une conclusion parfaite que je ne dévoilerai pas pour ceux qui ne connaissent absolument rien de l’intrigue.

En résumé, c’est une série splendide pour s’immerger dans l’histoire turbulente de la République romaine et aussi pour profiter d’un environnement où les familles, les luttes de pouvoir et les intérêts personnels prévalaient avant tout. C’est dans ce sens qu’elle ressemble beaucoup à Game of Thrones, car George R. R. Martin s’est fortement inspiré de l’histoire de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique pour baser les personnages de son roman.

La série fait partie du catalogue de HBO, il vaut donc la peine de s’abonner uniquement pour la regarder. Cependant, nous avons affaire à un catalogue de grande qualité avec des séries telles que Game of Thrones elle-même ou Succession.