Les rumeurs suggèrent qu’iOS 18 aura une nouvelle interface basée sur visionOS

Le nouveau système d’exploitation développé par Apple pour le Vision Pro, visionOS, possède certaines fonctionnalités qui semblent être une évolution d’iOS. D’emblée, il se démarque par son approche graphique renouvelée de l’interface. A ce titre, plusieurs rumeurs pointent vers une mise à niveau majeure des systèmes existants vers la même approche que visionOS. Cette conception a-t-elle un sens sur iOS 18 ?

Il est vrai que cela fait quelques années sans changements radicaux majeurs dans le langage de conception iOS. Au lieu de cela, la société a lentement modifié des parties spécifiques du système, comme l’écran de verrouillage avec iOS 16. Mais maintenant, une rumeur sceptique suggère qu’iOS 18 aura un nouveau design inspiré de l’interface utilisateur de visionOS.

iOS 18 aura-t-il une nouvelle interface basée sur visionOS ?

Selon les informations partagées par The Verifier, iOS 18, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation iPhone et iPad, apportera des éléments visuels de visionOS.

Bien que visionOS soit clairement inspiré d’iOS, les éléments affichés dans Vision Pro ont des coins, des ombres et de la profondeur plus arrondis, car les fenêtres flottent toujours et chevauchent un arrière-plan complexe.

Le site utilise tvOS 17.2 comme exemple de cette transition, car la mise à jour a révélé une application Apple TV remaniée avec une nouvelle barre latérale flottante – similaire à ce que les utilisateurs peuvent trouver dans les applications visionOS. Cependant, l’application iPhone continue d’avoir son propre langage de conception malgré les dernières mises à jour.

Cette rumeur a peut-être des « pieds d’argile », car visionOS semble avoir un poids en termes de programmation graphique qu’Apple a abandonné dans le passé, ayant tout rendu plus « plat », sans beaucoup d’ombres ni de tridimensionnalité dans les objets.

Cependant, Mark Gurman de Bloomberg a récemment rapporté qu’iOS 18 connaîtrait « des changements ambitieux à tous les niveaux », mais il n’est pas clair si ces changements font référence à une nouvelle interface ou simplement aux nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA à venir cette année.