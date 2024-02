Il y a 2 000 ans, le Vésuve a dévoré Pompéi et Herculanum : maintenant, l’IA fait revivre leurs bibliothèques

Il s’agit d’une avancée sans précédent pour mieux comprendre notre passé

Les papyrus étaient totalement illisibles, mais l’IA l’a réussi | Image : Vésuve Challenge

Il y a 2000 ans, le volcan Vésuve a provoqué la disparition de Pompéi et d’Herculanum. Des milliers de personnes sont mortes, y compris beaucoup qui ont tenté de sauver les personnes qui s’y trouvaient ou qui sont simplement venues pour observer l’événement. Cet événement terrifiant nous a permis de découvrir une vraie ville romaine et de comprendre leur mode de vie et leurs relations. Cependant, tout en nous fournissant une énorme quantité d’informations, il nous a également privés d’autres, car leurs bibliothèques ont été détruites. En effet, bien que nous utilisions désormais les volcans comme source d’énergie, il est indéniable qu’ils ont été une force destructrice à prendre en compte.

Maintenant, un projet connu sous le nom de Défi Vésuve a lancé une idée plutôt enthousiasmante : une compétition pour voir si nous pouvons déchiffrer les manuscrits de la Maison des Papyrus à Herculanum et force est de constater que ils ont réussi grâce à l’IA en

Des restes carbonisés à des histoires lisibles

Une équipe de scientifiques a utilisé une combinaison de tomographie aux rayons X et d’apprentissage profond par IA pour déchiffrer les restes carbonisés conservés dans la Villa des Papyrus de Pompéi. Il s’agit d’une proposition vraiment intéressante, mais qui, jusqu’à présent, n’aurait pas pu être réalisée car elle semblait indéchiffrable. Beaucoup de papyrus sont juste des restes carbonisés qui ressemblent plus à un morceau de charbon qu’à un véritable papyrus. Jusqu’à présent, cela aurait été une découverte impossible.

Maintenant, avec environ 5% des rouleaux déchiffrés, nous pouvons savoir ce que ces textes cachaient. Parmi eux, on remarque que le mot « pourpre » est très souvent répété. Ce n’est pas étrange. C’était une couleur très précieuse dans l’Antiquité. Les Phéniciens l’extrayaient de mollusques appelés Murex dans le plus grand secret afin que personne ne découvre le processus. Plus tard, il s’est répandu, mais il est resté un symbole ostentatoire réservé exclusivement aux plus riches et à l’empereur lui-même.

De plus, on pense que le texte parle de nourriture et de musique et qu’il aurait pu être écrit par Philodème, un philosophe qui était le professeur de Virgile, le virtuose poète latin qui a écrit L’Énéide.

En résumé :

L’Initiative Vésuve a été lancée pour tenter de déchiffrer les papyrus de la Villa des Papyrus d’Herculanum, ensevelie par le Vésuve.

Les scientifiques ont utilisé l’IA et la tomographie pour essayer de déchiffrer les restes qui nous sont indéchiffrables.

Les découvertes initiales concernent la musique et mentionnent fréquemment le mot « pourpre ».

Cela peut permettre de récupérer des textes très précieux qui étaient jusqu’à présent impossibles à déchiffrer en raison de leur mauvais état.

Le premier papyrus a été déchiffré à environ 5%, et il parle de philosophie épicurienne liée à la nourriture.

On pense qu’il pourrait s’agir du philosophe et poète Philodème, le professeur de Virgile.

Cela ouvre des perspectives passionnantes pour tous les passionnés d’histoire et d’archéologie. Cela permet de découvrir des connaissances qui semblaient autrefois impossibles, et tout cela grâce à l’IA, qui a des applications beaucoup plus spécifiques et intéressantes que ce que nous pourrions penser dans d’autres circonstances. Qui sait ce que nous pourrions trouver à l’avenir : des textes perdus de Tite-Live, des dramaturges grecs oubliés par le temps ou même des œuvres historiques inconnues.