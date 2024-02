Ce que entraîne la fusion entre Crunchyroll et Funimation : augmentation des prix, adieu à tes copies numériques.

Le 2 avril sera complété

Crunchyroll et Funimation ne seront plus qu’une seule entité

Que cela nous plaise ou non, Crunchyroll est le site par excellence si nous voulons regarder de l’anime légalement. Selon le territoire dans lequel nous nous trouvons, nous pouvons accéder à différents animes, certes, mais il contient presque tout ce que nous pouvons rechercher, qu’il s’agisse de contenu gratuit, bien que rarement, ou via son abonnement qui nous donne accès à beaucoup plus de contenus, y compris des productions originales.

En 2021, Crunchyroll a été acquis par Sony Pictures Entertainment, ce qui a entraîné une expansion accrue de son contenu et de sa portée mondiale. À travers divers partenariats avec des studios d’animation japonais et l’acquisition de droits de diffusion, Crunchyroll propose la plus grande bibliothèque d’anime sous-titré dans plusieurs langues pour satisfaire les préférences des téléspectateurs du monde entier, n’ayant pratiquement pas de concurrence en termes de quantité de séries et de films (il a par exemple diffusé Suzume en exclusivité).

Et maintenant, la concurrence va être encore réduite car le 2 avril prochain, Crunchyroll absorbera Funimation après un processus qui a été en gestation depuis mars 2022. Une intégration qui apportera de nombreux changements, en particulier pour ceux qui avaient un compte Funimation.

Les principaux changements

Évidemment, les abonnés de Crunchyroll verront leur catalogue déjà assez étendu s’enrichir, mais cela pourra entraîner une augmentation des prix programmée, probablement plus tard cette année. Les abonnés de Funimation se retrouveront également confrontés aux circonstances suivantes :