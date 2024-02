Nouvelle méthode distingue les tremblements de terre des tests nucléaires secrets avec une précision de 99%

Les pays qui cherchent à mener des tests nucléaires secrets et illégaux peuvent tromper les systèmes de surveillance internationale en faisant exploser des bombes atomiques dans des zones à forte sismicité pour les « camoufler » avec les tremblements de terre. Actuellement, grâce à une nouvelle méthode développée par une équipe de recherche internationale, il est possible de distinguer les deux phénomènes avec une précision de 99%.

L’esplosione nucleare del test USA « Castle Romeo ». Credit: wikipedia

Les scientifiques ont développé une nouvelle méthode capable de distinguer avec une précision de 99% les tremblements de terre des explosions nucléaires souterraines. En d’autres termes, il est capable de détecter des tests atomiques secrets avec une extrême précision. Les méthodes classiques utilisées par des organisations telles que l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), visant à vérifier le respect de l’interdiction des essais nucléaires, ne sont pas aussi infaillibles. Comme expliqué sur The Conversation par le professeur Mark Hoggard, chercheur DECRA à l’Université Nationale Australienne (ANU), des milliers de tremblements de terre naturels se produisent chaque jour, dont certains sont de magnitude significative. Les tremblements de terre et les explosions nucléaires souterraines produisent des ondes sismiques de surface et de corps (P et S), dont les caractéristiques peuvent permettre de déterminer s’il s’agit de l’un ou de l’autre événement.

Le scientifique souligne que les méthodes les plus simples reposent sur l’analyse et la position de la source ; si le tremblement de terre se produit dans une position géographique éloignée des volcans et des régions connues pour leur sismicité due à la tectonique des plaques, alors il est plus probable que les ondes sismiques aient pu être déclenchées par un essai nucléaire. De plus, si l’hypocentre d’où l’énergie est libérée se situe à une profondeur élevée, au-delà de 3 kilomètres selon l’expert, « il est improbable qu’il s’agisse d’un essai nucléaire ». Mais il est clair qu’un pays aux mauvaises intentions pourrait effectuer des tests là où il y a une activité sismique élevée, afin de dissimuler les explosions aux sismomètres entre un tremblement de terre et un autre.

Comme les tremblements de terre ont tendance à libérer plus d’énergie dans les ondes de surface que les explosions, le professeur Hoggard explique que surveiller le communiqué entre les ondes sismiques de surface et les ondes de corps peut être une méthode très fiable pour détecter des tests nucléaires secrets. Mais elle n’est pas infaillible non plus. En effet, souligne le scientifique, « elle n’a pas réussi à classer efficacement le test nucléaire nord-coréen de 2017, qui a généré d’importantes ondes de surface car il a été effectué à l’intérieur d’un tunnel dans une montagne ». D’autres méthodes de détection reposent sur des stations hydroacoustiques capables de détecter les ondes acoustiques dans les océans, des stations d’infrasons qui utilisent des microbarographes pour capter les ondes sonores à très basse fréquence et des stations de radionucléides qui détectent les radiations. En plus des quelque 200 détecteurs sismiques, l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires – qui doit encore être officiellement lancée – disposera de dizaines et dizaines d’autres types de stations. Mais comme indiqué, ces instruments peuvent être « trompés ».

La nouvelle méthode quasi infaillible a été présentée par le professeur Mark J. Hoggard de l’ANU, ainsi que ses collègues Janice L. Scealy et Brent G. Delbridge, la première de l’École de recherche en finance, actuariat et statistique de l’Université Nationale Australienne et le second du Laboratoire national de Los Alamos. En termes très simples, le système est basé sur l’analyse de la manière dont les roches se déplacent à la suite d’un événement sismique, qu’il soit d’origine naturelle ou artificielle. En combinant le système – basé sur des distributions elliptiques – avec un modèle statistique bayésien avancé, les scientifiques ont été en mesure de détecter des différences fondamentales entre les résultats d’un test nucléaire et d’un tremblement de terre, il est donc possible de classer l’origine des événements avec une grande efficacité en se basant sur le déplacement des roches. La nouvelle méthode a été utilisée pour essayer de classifier une série de tremblements de terre et de tests nucléaires passés aux États-Unis ; la précision était de 99% pour les explosions et de 98% pour les tremblements de terre. « Le test nucléaire souterrain de Crowdie du 5 mai 1983 et l’explosion chimique du puits profond DAG-1 du 20 juillet 2018 sont les deux seules explosions sur 140 mal classifiées », ont écrit les scientifiques dans le résumé de l’étude.

Il est probable que la nouvelle méthode puisse être intégrée dans les programmes de surveillance mondiaux pour surveiller le respect de l’interdiction des essais nucléaires. Les détails de la recherche « Seismic moment tensor classification using elliptical distribution functions on the hypersphere » ont été publiés dans la revue scientifique Geophysical Journal International.