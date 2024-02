Sur la Lune 227 000 kg de déchets humains, mais ça ira de plus en plus mal : l’Anthropocène Lunaire proposé

La Lune est devenue une cible privilégiée de l’exploration spatiale future et pourrait bientôt devenir une gigantesque mine à piller. Le satellite pourrait être dégradé et détruit comme notre planète, bien que de manière différente. C’est pourquoi trois scientifiques ont décidé de proposer l’ère de l’Anthropocène Lunaire.

Crédit : NASA

Depuis le début de l’ère de l’exploration spatiale, c’est-à-dire depuis le 4 octobre 1957, lorsque l’Union soviétique a lancé le satellite Spoutnik en orbite basse terrestre, selon les données de la NASA, 227 000 kilogrammes de déchets produits par l’homme ont été envoyés sur la Lune. Il s’agit principalement de débris provenant des missions Apollo, y compris les rovers lunaires LRV, ainsi que « des excréments, des statues, des balles de golf, des cendres humaines et des drapeaux », comme l’indiquent trois scientifiques dans un article publié sur The Conversation. S’y ajoutent les fusées d’autres missions qui ne visaient pas la compagne de la Terre. Il suffit de mentionner le double cratère généré le 4 mars 2022 par une fusée non identifiée qui s’est écrasée sur la face cachée de la Lune, près du grand cratère Hertzsprung. Selon une étude de l’Université de l’Arizona, il s’agirait du troisième étage de la fusée chinoise Long Mars 3C lancée en 2014 dans le cadre de la mission Chang’e 5-T1 : il aurait créé ce double cratère en raison d’une charge utile « secrète ». Ce n’est là qu’un des nombreux exemples de ce que certains scientifiques appellent l’Anthropocène lunaire.

Bien que formellement non reconnu, l’Anthropocène est l’actuelle époque géologique sur Terre, celle dominée par l’homme et son impact catastrophique sur l’environnement. Il y a plusieurs théories sur son début effectif : l’utilisation du feu, la domestication des plantes et des animaux, la révolution industrielle et les essais nucléaires (désormais distingués à 100% des tremblements de terre grâce à une nouvelle méthode). Au-delà de son commencement, il est clair qu’il est lié à une perturbation profonde de la planète, devenue dramatique avec l’industrialisation et les émissions massives de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre, à l’origine de la crise climatique actuelle. Par exemple, les trois scientifiques Christine Daigle, Jennifer Ellen Good et Liette Vasseur de l’Université Brock ont écrit que notre espèce a coupé plus d’arbres au cours des 100 dernières années que pendant les 9 000 années précédentes. Cela est dû à la nécessité constante de croissance économique des systèmes capitalistes, qui nous a fait perdre totalement le contact avec le monde naturel. « Autrefois, les arbres étaient respectés car ils fournissaient du bois, de la nourriture et de l’ombre », expliquent les chercheuses. Ce n’est plus le cas. Ce que nous avons fait sur Terre est en train de se produire également sur la Lune.

Les chercheuses expliquent que de nombreuses missions sont déjà étudiées pour extraire les précieux matériaux présents sur la Lune, qui pourrait bientôt se transformer en une gigantesque mine spatiale (comme plusieurs astéroïdes, d’ailleurs). « Selon la NASA, la Lune détient des centaines de milliards de dollars de ressources inexploitées », parmi lesquelles de l’eau, de l’hélium-3 et les précieux métaux des terres rares, qui jouent un rôle essentiel dans les équipements électroniques modernes et les véhicules électriques, destinés à remplacer à l’avenir ceux basés sur les moteurs liés aux combustibles fossiles.

Il existe déjà une entreprise appelée Lunar Resources Registry qui identifie ces ressources sur le satellite de la Terre « et aide les investisseurs à mener les opérations d’exploration et d’extraction nécessaires ». Étant donné que les prochaines missions spatiales sur la Lune ne seront pas seulement des passages rapides (comme le programme Apollo), mais chercheront à y rester, établissant les bases pour des colonies lunaires et peut-être même des colonies permanentes, les scientifiques sont préoccupés par le fait que les êtres humains pourraient détruire la Lune (et d’autres endroits), tout comme ils l’ont fait sur Terre, par soif de pouvoir, d’avidité et d’argent. C’est pourquoi les trois auteures de l’article ont décidé de lancer le concept d’Anthropocène lunaire.

« Pour choquer l’humanité et l’encourager à prévenir la vaste destruction de l’espace que nous avons provoquée sur Terre, il pourrait être efficace d’ajouter un Anthropocène lunaire à l’échelle temporelle géologique de la Lune », expliquent Daigle, Good et Vasseur. « On peut soutenir que depuis le premier contact humain avec la surface lunaire, nous avons assisté à l’impact anthropogénique. Il est probable que cet impact augmente considérablement. Cela est présenté comme une justification pour une nouvelle époque géologique pour la Lune ». Comme indiqué précédemment, il y a déjà près de 230 tonnes de déchets humains et ils sont destinés à se multiplier inévitablement. Selon les chercheuses, nous devons veiller à ne pas exporter la société de consommation et notre « société jetable » jusqu’aux étoiles. « Si l’intention est de lancer un message d’avertissement, de choquer préventivement et de susciter un sentiment de responsabilité chez les acteurs qui pourraient avoir un impact sur la surface lunaire, il serait peut-être temps de nommer un Anthropocène lunaire. Cela pourrait contribuer à éviter le type de destruction étendue et imprudente que nous avons causée et continuons de causer sur Terre », ont conclu les chercheuses dans The Conversation.