David Leitch est pressenti pour diriger le prochain Jurassic World, qui a déjà une date de sortie

Il est le réalisateur de John Wick ou Deadpool 2

David Leitch

Le prochain film de Jurassic Park/Jurassic World est déjà en préparation. Ce n’est pas quelque chose de nouveau, nous en avons déjà informé à la fin du mois de janvier, mais maintenant nous pouvons ajouter une nouvelle information, à savoir que le producteur et réalisateur David Leitch pourrait être choisi pour diriger un film qui a même une date de sortie malgré son état de production précoce, cette date étant le 2 juillet 2025.

David Koepp, qui a déjà collaboré avec Steven Spielbierg, le producteur du film à travers sa société Amblin Entertainment, est chargé d’écrire le scénario et a déjà co-écrit les scénarios de Jurassic Park, Le monde perdu, La guerre des mondes et Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, donc de ce côté-là, nous pouvons être tranquilles.

En plus de Spielberg, Frank Marshall, impliqué dans la dernière trilogie, et Patrick Crowley sont également producteurs, tout comme David Leitch et sa femme, Kelly McCormick, qui produiront également via 87North. Et c’est pourquoi il est actuellement spéculé, ou plutôt comme le rapporte Deadline, que Leitch sera également celui qui réalise un film qui pourrait être à l’origine d’une nouvelle saga jurassique.

Leitch est le réalisateur du premier John Wick ou de Deadpool 2, Bullet Train ou le prochain à sortir El especialista, et il est également chargé de produire le retour de Kung Fu sur les écrans, une série qui aura maintenant une adaptation cinématographique avec Donnie Yen (Ip Man, John Wick: Chapitre 4, Rogue One: A Star Wars Story), bien qu’elle n’ait pas encore de date de sortie confirmée. David Leitch est également pressenti pour être le réalisateur du retour martial.

À propos de la saga jurassique

Jurassic Park est un roman écrit par Michael Crichton en 1990, qui a ensuite été adapté en un film à succès réalisé par Steven Spielberg en 1993. L’histoire suit un groupe de personnes qui visitent un parc à thème peuplé de dinosaures clonés par génie génétique. L’intrigue se concentre sur le chaos déclenché lorsque les dinosaures s’échappent de leur confinement et commencent à semer la destruction.

Depuis lors, la franchise Jurassic Park a connu une expansion, donnant lieu à plusieurs suites, dont Le monde perdu : Jurassic Park (1997) et Jurassic Park III (2001) en sont les suites directes. Plus tard, en 2015, Jurassic World a été lancé, sorte de redémarrage reprenant la prémisse originale mais avec un parc à thème entièrement opérationnel. Ce film a été un énorme succès et a donné lieu à ses propres suites, dont Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) et Jurassic World: Dominion, sorti en 2022.