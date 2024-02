Alzheimer, un mode de vie sain protège du déclin cognitif même avec de la bêta-amyloïde dans le cerveau

Des chercheurs américains ont découvert que suivre un mode de vie sain peut protéger contre le déclin cognitif de la maladie d’Alzheimer (et d’autres formes de démence), indépendamment de la présence de plaques de bêta-amyloïde, d’enchevêtrements de protéines tau et d’autres signes neuropathologiques dans le cerveau.

Il est depuis longtemps connu que maintenir un esprit entraîné et un mode de vie sain peut protéger contre le déclin cognitif lié à la maladie d’Alzheimer et à d’autres formes de démence, mais grâce à une nouvelle étude, une découverte surprenante a été faite. En termes simples, il a été déterminé qu’il n’est jamais trop tard pour s’engager dans un mode de vie sain et actif, même lorsque les signes de la maladie d’Alzheimer – tels que les plaques de bêta-amyloïde et les enchevêtrements de protéines tau associés à la neurodégénération – sont déjà présents dans le cerveau.

En effet, la recherche, en comparant les signes pathologiques liés à la démence et le mode de vie de centaines de personnes, a révélé que ce dernier est prédominant dans le maintien des capacités cognitives, indépendamment de la présence de neuropathologies. En d’autres termes, le cerveau « endommagé » par les signes typiques de la démence ne conduit pas à un déclin cognitif irréversible si la personne lit, étudie, suit un régime sain et reste physiquement active. Il s’agit d’une découverte particulièrement intéressante car même ceux qui présentent déjà des signes de la maladie d’Alzheimer pourraient être en mesure de contrer l’érosion de la cognition. Il est clair qu’il s’agit d’une étude d’observation, ne permettant donc pas de mettre en évidence des relations de cause à effet, mais c’est certainement un incitatif supplémentaire à adopter un mode de vie sain, associé à la protection contre de multiples affections médicales.

C’est une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Rush Institute for Healthy Aging du Rush University Medical Center (Chicago) qui a déterminé qu’un mode de vie sain peut protéger contre le déclin cognitif, indépendamment de la présence des signes de la maladie d’Alzheimer (et d’autres formes de démence) dans le cerveau. Ils ont collaboré étroitement avec des collègues de divers instituts : le Département de médecine interne, le Centre de la maladie d’Alzheimer, le Département de neurosciences et le Département de pathologie. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Klodian Dhana, sont parvenus à leurs conclusions après avoir comparé les neuropathologies associées à la démence – telles que l’accumulation de bêta-amyloïde, les enchevêtrements de tau phosphorylée, les dommages vasculaires cérébraux, la sclérose de l’hippocampe, la protéine liante l’ADN TAR 43 et les corps de Lewy – avec le mode de vie et les capacités cognitives (à proximité du passage) d’environ 600 personnes. Pour ce faire, ils se sont tournés vers les participants à l’étude Rush Memory and Aging Project menée entre 1997 et 2022, au cours de laquelle les patients ont subi des évaluations neuropathologiques approfondies, des tests cognitifs et ont rempli des questionnaires sur le mode de vie (pendant plus de 20 ans). Tous les sujets de la nouvelle étude, soumis à une autopsie, sont décédés à un âge moyen d’environ 91 ans : 415 étaient des femmes (70,8 pour cent) et 171 étaient des hommes (29,2 pour cent).

Pour comparer les signes de démence, le déclin cognitif et le mode de vie, le professeur Dhana et ses collègues ont divisé les participants en fonction de leur adoption d’un mode de vie plus ou moins sain, en attribuant un score dans cinq catégories différentes : tabagisme; consommation modérée d’alcool (1 boisson par jour pour les femmes, 2 pour les hommes) ; activité physique d’au moins 150 minutes par semaine ; maintien d’un esprit entraîné par la lecture, l’étude, les jeux de mots, etc. ; adhésion au régime méditerranéen DASH ou au régime MIND, caractérisés par une consommation prédominante d’aliments végétaux tels que les graines, les légumes secs, les noix et l’huile d’olive extra vierge, ainsi qu’une faible consommation de viande rouge, etc.

En attribuant un point pour chaque catégorie, les chercheurs ont déterminé que plus le score relatif à un mode de vie sain était élevé, meilleures étaient les performances cognitives enregistrées à proximité du passage, à travers une série de tests évaluant la cognition sous différents aspects : attention, langage, mémoire, compétences visuo-spatiales, etc. Tout cela « indépendamment de la charge pathologique de la maladie d’Alzheimer », c’est-à-dire de la présence de signes dans le cerveau. « Ni la force ni la signification de l’association mode de vie-cognition n’ont changé de manière substantielle lorsque la charge de bêta-amyloïde, les enchevêtrements de tau phosphorylée ou d’autres pathologies cérébrales liées à la démence ont été incluses dans le modèle de régression », ont expliqué les chercheurs. En termes numériques purs, plus de 88 pour cent des capacités cognitives étaient associées au mode de vie, tandis que l’accumulation de bêta-amyloïde l’influait seulement à environ 12 pour cent.

Les scientifiques ont expliqué dans le résumé de l’étude que « un mode de vie sain peut fournir une réserve cognitive pour maintenir les capacités cognitives indépendamment des neuropathologies courantes de la démence ». Comme indiqué, il s’agit d’une étude d’observation de cohorte et il n’est pas possible de dégager une relation de cause à effet entre le mode de vie et le déclin cognitif, cependant, les résultats sont extrêmement significatifs et peuvent inciter les personnes à modifier leur mode de vie pour réduire les risques d’Alzheimer et d’autres formes de démence, comme expliqué par les professeurs Yue Leng et Kristine Yaffe dans un éditorial accompagnant la publication de l’étude. Les détails de la recherche « Healthy Lifestyle and Cognition in Older Adults With Common Neuropathologies of Dementia » ont été publiés dans la revue JAMA.