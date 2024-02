La mère de Kevin dans ‘Maman, j’ai raté l’avion’ rejoint la saison 2 de ‘The Last of Us’

Malgré le fait que nous ne sachions pas encore quel sera son rôle

Catherine O’Hara et un cliqueur

Alors que nous devrons encore attendre pour voir la saison 2 de The Last of Us, l’adaptation télévisuelle du célèbre et primé jeu vidéo de Naughty Dog pour PlayStation 3 (et 4 et 5), ce qui ne se produira pas avant, au plus tôt, l’année prochaine en 2025, nous en apprenons déjà plus sur qui y apparaîtra, et la nouvelle recrue nous a particulièrement plu.

Il s’agit de l’actrice de 69 ans (elle aura 70 ans en mars) Catherine O’Hara, célèbre pour ses apparitions dans Maman, j’ai raté l’avion (elle joue la mère de Kevin), Beetlejuice ou le récemment sorti Argylle, du réalisateur Matthew Vaughn. Après une semaine de rumeurs, c’est HBO elle-même qui a annoncé sa participation à la série dramatique sur les réseaux sociaux.

Catherine O’Hara a rejoint le casting de la série originale @HBO #TheLastofUs pour la saison 2. @TheLastofUsHBO pic.twitter.com/4Djebjq5FA — Max (@StreamOnMax) 2 février 2024

O’Hara rejoint ainsi les déjà confirmées Isabela Merced, qui jouera Dina dans la deuxième partie de la série à succès de HBO Max, et Kaitlyn Dever, qui interprétera Abby Anderson, l’autre grande protagoniste de la deuxième partie du jeu vidéo de Sony. Pour le moment, nous ne savons rien de son rôle, bien qu’il y ait déjà des spéculations selon lesquelles elle pourrait être membre des Serafites.

Depuis ses rôles emblématiques dans les films de Christopher Guest jusqu’à sa brillante interprétation dans Maman, j’ai raté l’avion, Catherine O’Hara a fait preuve de son talent dans différents genres. Lauréate de plusieurs prix tels qu’un Emmy et un Gemini, nous avons récemment pu la voir dans Schitt’s Creek, une série canadienne (comme notre protagoniste) qu’on peut regarder sur HBO Max, la même plateforme où nous pourrons également profiter de l’adaptation du jeu vidéo.

La série The Last of Us et où la regarder

The Last of Us est une série télévisée basée sur le populaire jeu vidéo du même nom. L’intrigue se déroule dans un monde post-apocalyptique dévasté par une infection causée par un champignon mortel qui a transformé une grande partie de la population en créatures violentes et grotesques. L’histoire suit Joel, un contrebandier endurci, et Ellie, une adolescente courageuse et irrévérencieuse, alors qu’ils entreprennent un voyage dangereux à travers une Amérique en ruine. Leur objectif est d’amener Ellie à un groupe de rebelles qui croit que son immunité naturelle au champignon pourrait conduire à la création d’un remède.