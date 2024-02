Dans le marché immobilier, des maisons jamais existé arrivent également: elles sont créées par l’intelligence artificielle

Intelligence artificielle (IA)

5 février 2024

17h55

Dall-E, Midjourney et Stable Diffusion ont créé des habitations excentriques qui sont publiées sur les réseaux sociaux. L’IA influence déjà nos goûts, créant de nouvelles modes et tendances en matière d’architecture et de design.

Le voyeurisme résidentiel a de profondes racines. Il suffit de penser aux magazines historiques d’architecture. Ceux avec des pages lustrées montrant des salons creusés dans la pierre avec des tables design de 700 000 euros. Ou aux émissions de télé-réalité montrant des maisons à vendre qui s’immiscent dans les villas d’Hollywood, en filmant des terrasses de 300 mètres carrés et des piscines avec des escaliers en marbre. Actuellement, la liste inclut également des chalets violets perchés sur des falaises et des nids d’amour encastrés dans des troncs d’arbres avec des sols en caramel doux. Il y a une différence, personne ne peut acheter ces nouvelles maisons. Elles n’ont pas de prix, pas d’emplacement, aucun architecte ne les a jamais conçues ou aménagées. Ce sont des maisons imaginées par l’intelligence artificielle (IA).

Il existe déjà une économie basée sur l’intelligence artificielle, en particulier dans le secteur du mobilier. En réalité, l’IA est déjà présente dans nos maisons, elle est entrée lorsque nous avons consulté Pinterest pour trouver une lampe spécifique à mettre sur une table basse dans le salon, ou lorsque nous avons ouvert cette page Instagram de design pour savoir avec quoi assortir le vert cinabre. Le web est désormais envahi par des maisons artificielles, de nouveaux comptes émergent sur les réseaux sociaux, comme house porn, tinyhouseperfect ou RoomGPT. Ils titillent le désir irréalisable de les habiter. Alors qu’auparavant, les penthouses des magazines ou les villas d’Hollywood étaient inaccessibles en raison de leur coût élevé, nous sommes maintenant confrontés à un nouveau marché immobilier inaccessible.

À quoi ressemblent les maisons créées par l’intelligence artificielle

Dall-E, Midjourney et Stable Diffusion ont créé des gratte-ciels dans le style de Frank Lloyd Wright, des mash-up entre science-fiction et art nouveau, ou des cuisines inspirées de Gaudí. Sur les réseaux sociaux, on trouve à la fois des maisons qui cherchent à rappeler la réalité avec quelques éléments extravagants, comme des appartements construits à l’intérieur d’une cascade au milieu de la forêt tropicale, ainsi que des bâtiments délibérément surréalistes. Des villas en chamallows à des gratte-ciels de coussins qui défient toute perspective, ou des piscines suspendues dans le vide, accrochées à de fines lianes.

Comment les machines influenceront l’architecture dans le monde réel

L’intelligence artificielle est également utilisée par les architectes pour favoriser la phase de création. Un article d’Architectural Digest décrit les outils de conception de l’intelligence artificielle comme une « nouvelle perspective » qui peut « inspirer les architectes » à penser « hors des sentiers battus ». Pourtant, comme le souligne un article du New York Times, bien que les suggestions de l’IA soient potentiellement infinies, les résultats sont souvent banals. La plupart des meubles basés sur l’intelligence artificielle présentent les mêmes images troublantes sur Instagram.

De plus, l’IA ne tient pas compte de la structure, de la planification, et tout simplement des lois de la physique. La plupart des habitations qu’elle propose seraient irréalisables ou extrêmement difficiles à habiter car elles ne sont pas accessibles. Comme la maison perchée sur un éperon au milieu de la mer qui est apparue sur la page Instagram tinyhouseperfect. Mais cela n’a pas d’importance, car il s’agit d’un marché persistant qui ne cherche qu’à nous en mettre plein la vue. Elle pourrait avoir un impact sur le monde réel en créant de nouvelles modes ou tendances, comme nous l’avons mentionné, le goût de l’intelligence artificielle est déjà entré dans nos maisons.