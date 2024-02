Si vous travaillez dans une usine ou dans l’hôtellerie, nous avons de mauvaises nouvelles : les robots pourraient bientôt vous remplacer.

Des robots de plus en plus sophistiqués conquerront progressivement les foyers et les emplois

La technologie gagne de plus en plus de terrain sur les travailleurs humains

Jusqu’à présent, les premiers à craindre pour leurs emplois étaient ceux qui travaillaient dans des bureaux effectuant des tâches répétitives. En effet, selon certaines études, le travail le plus menacé par l’IA était celui de la comptabilité. Cependant, les professions qui disparaîtront en raison de l’IA sont de plus en plus nombreuses, et cela n’est pas uniquement dû à la révolution provoquée par l’arrivée du GPT-4, mais aussi à une autre révolution qui s’est produite en parallèle : celle de la robotique. Ainsi, nous faisons face à un grand nombre de technologies qui semblent prêtes à défier l’existence et à nous conduire vers un film de science-fiction ; s’il est post-apocalyptique ou utopique, cela ne peut pas être connu.

Le remplacement des travailleurs par les machines

Optimus, le robot de Tesla, acquiert de plus en plus de compétences et de nouveaux modèles apparaissent qui semblent pouvoir défier ce qui existe actuellement. Figure 01, le robot des usines BMW, est déjà entièrement opérationnel et se consacrera aux tâches les plus dangereuses des usines du luxueux constructeur automobile. Il n’est donc pas étonnant que la situation continue de croître malgré les avertissements des experts sur l’arrivée de l’hiver de l’IA.

En effet, tout comme on nous prévient de l’arrivée de ce retrait des investissements dans le domaine de l’IA, des études telles que celle de Goldman Sachs affirment que les travailleurs des usines et de l’hôtellerie pourraient voir leurs emplois menacés très prochainement. En réalité, si le développement ne s’arrête pas, il est fort probable que cette situation se produise dans dix ans.

Il n’est pas étonnant que nous nous retrouvions face à une situation complexe où il n’y a pas d’alternative pour ces travailleurs. En effet, le cercle se resserre de plus en plus autour de plusieurs professions, ce qui signifie que si la robotique et l’IA atteignent leur apogée, très peu de travailleurs pourront trouver leur place sur le marché du travail. Cela suscite de l’inquiétude même si cela ne se produira que sur le long terme.

Pour cette raison, et bien que certaines études suggèrent que l’IA devrait nous renforcer plutôt que nous remplacer, nous constatons que la réalité est bien plus complexe et problématique. Mais, en tout cas, il est vrai que tous ces progrès ouvre une voie dont il est difficile de discerner jusqu’où elle nous mènera.

En résumé :