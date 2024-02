Argylle déçoit lors de son premier week-end au box-office

Mais il a encore le temps et les marchés pour maquiller le résultat

Henry Cavill et Dua Lipa dans Argylle

Le nouveau film Apple Originals, Argylle, est sorti le vendredi dernier, le deux janvier dans les salles de cinéma à travers le monde, car il y a encore des pays où il doit faire ses débuts. Il s’agit du nouveau film réalisé par Matthew Vaughn, responsable de films tels que Layer Cake (2004), Stardust (2007), Kick-Ass (2010), X-Men: première génération (2011) et Kingsman: services secrets, et malgré son casting spectaculaire, son week-end a été discret. Trop discret.

Ce dernier met en vedette Henry Cavill en tête d’affiche, un acteur qui prépare actuellement le retour de Highlander sur grand écran, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Dua Lipa, Ariana DeBose, John Cena et Samuel L. Jackson, et malgré tous ces noms, lors de son premier week-end au cinéma, il n’a réussi à récolter que 35,3 millions de dollars de recettes au box-office, se partageant pratiquement à 50% entre le box-office domestique (États-Unis dans ce cas) et le box-office international.

Avec un budget supérieur à 200 millions de dollars, un chiffre similaire à celui des grandes productions de super-héros actuelles, Argylle a encore le temps de remonter la pente, et en réalité, il mise sur le marché asiatique (notamment la Chine, la Corée et le Japon), où il n’a pas encore été diffusé (il le sera mercredi), et où, surtout en Corée, les films de Vaughn fonctionnent vraiment bien.

Synopsis d’Argylle

Bryce Dallas Howard (la franchise Jurassic World) est Elly Conway, l’autrice solitaire d’une série de romans d’espionnage à succès, dont le plus grand plaisir dans la vie est une soirée à la maison devant l’ordinateur en compagnie de son chat Alfie. Mais quand l’intrigue de l’un de ses livres (axée sur l’agent secret Argylle et sa détermination à dévoiler un syndicat criminel à l’échelle mondiale) commence à être le reflet réel d’actions secrètes d’une véritable organisation d’espions, les douces soirées à la maison deviendront de l’histoire ancienne.

Accompagnée d’Aiden (l’Oscarisé Sam Rockwell), un espion allergique aux chats, Elly (avec Alfie dans son sac à dos) tentera de toujours rester en avance sur les tueurs tandis que la frontière entre son monde fictif et la réalité devient de plus en plus floue.