Honkai : Star Rail 2.0 est désormais téléchargeable et arrive avec toutes ces nouveautés

Nouvelle histoire, plus de personnages et événements arrivent avec la grande mise à jour du jeu HoYoverse

Image promotionnelle de la version 2.0 de Honkai: Star Rail

Honkai: Star Rail 2.0, la mise à jour tant attendue du RPG au tour par tour de HoYoverse, est sur le point de commencer et apporte une multitude de nouveautés. Malgré ses nombreuses extensions de contenu, il s’agit de la plus grande mise à jour jamais réalisée pour le jeu, ce qui en réalité un moment très attendu par de nombreux fans. Ainsi, le téléchargement est déjà disponible sur PC et mobiles, et après la maintenance du 5 février au soir, également sur PS5.

Nouvelles missions Tracée du Chemin

Comme annoncé sur leur blog et leurs réseaux sociaux, la version 2.0 de Honkai: Star Rail peut déjà être téléchargée (ou pré-téléchargée), elle est remplie de contenu. Les missions Tracée du Chemin, qui sont liées à l’histoire principale du jeu, reprennent après une longue attente avec diverses missions et événements parallèles à l’intrigue centrale. Cette fois-ci, comme il est évident, il est nécessaire d’avoir terminé les missions Tracée du Chemin du deuxième monde, le Luofu de Xianzhou.

Lors des mises à jour précédentes, malgré de nombreuses heures de nouveau contenu, elles n’avançaient pas dans les événements de l’histoire principale, c’est pourquoi la mise à jour 2.0 était très attendue par des millions de joueurs qui attendaient de nouvelles missions Tracée du Chemin depuis des mois. De plus, le cadre métropolitain et brillant de Colonipenal qui a été montré a suscité de nombreuses attentes parmi ses fans.

Plus de personnages pour étoffer la liste

Après la maintenance qui a lieu dans la nuit du 5 au 6 février (de 23h à 4h heure française) jusqu’au 29 février, la bannière du Cygne Noir sera disponible pour la première fois, un nouveau personnage 5 étoiles qui pourra être obtenu dans le gachapón au cours des jours suivants comme principale nouveauté. Parallèlement, la bannière de Dan Heng: Imibitor Lunae sera également relancée en tant que personnage principal.

Dans les personnages secondaires, Misha fera ses débuts, un autre nouveau personnage, et Tingyun et Guinaifen seront également présents, les trois ayant plus de chances d’apparaître dans les lancers. En ce qui concerne les Conos de Luz, le Cygne Noir et Dan Heng: Imibitor Lunae auront leurs versions 5 étoiles respectives dans leurs bannières respectives, ainsi que les Conos de Luz 4 étoiles « Promesa grabada », « ¡A bailar! », et « Determinación reluciente ».

Par la suite, lorsque la bannière du Cygne Noir prendra fin, la bannière de Sparkle sera activée, un autre nouveau personnage 5 étoiles qui sera disponible du 29 février au 26 mars. En tant que bannière alternative, Jing-Yuan fera son retour, et en tant que personnages 4 étoiles, Sampo, Qingque et Hanya auront plus de chances d’apparaître.

En ce qui concerne les Conos de Luz, Sparkle et Jing-Yuan auront leurs cartes respectives 5 étoiles, tandis que les cartes 4 étoiles qui apparaîtront plus facilement sont « Encuentro planetario », « El reposo de los genios » et « Bajo el cielo azul ».

Autres événements et cadeaux

Par ailleurs, Honkai: Star Rail a également dévoilé de nombreux événements qui auront lieu tout au long de la mise à jour 2.0 qui, comme d’habitude pour chaque patch du jeu, durera environ deux mois, jusqu’à la prochaine version 2.1. Au cours de cette période, en plus de la nouvelle histoire principale Tracée du Chemin, de nombreuses missions, événements et récompenses d’accès arriveront pour garantir de nombreuses heures de jeu :

Dreamseeker Bulletin . Actif depuis le début de la version 2.0 jusqu’au 25 mars, il s’agit d’un événement spécial qui permettra de profiter de missions parallèles à l’histoire principale à Colonipenal.

. Actif depuis le début de la version 2.0 jusqu’au 25 mars, il s’agit d’un événement spécial qui permettra de profiter de missions parallèles à l’histoire principale à Colonipenal. L’évasion de Hanu . Un événement spécial qui se déroulera du 8 février au 25 mars, et qui sera activé après avoir terminé la mission Tracée du Chemin « Encore dans le miroir » à Colonipenal.

. Un événement spécial qui se déroulera du 8 février au 25 mars, et qui sera activé après avoir terminé la mission Tracée du Chemin « Encore dans le miroir » à Colonipenal. Canal Susto . Du 29 février au 25 mars, le défi du Canal Susto sera actif et permettra d’obtenir de 500 unités de Jade Stellaire à 1 Empreinte du Destin.

. Du 29 février au 25 mars, le défi du Canal Susto sera actif et permettra d’obtenir de 500 unités de Jade Stellaire à 1 Empreinte du Destin. Festival gastronomique de Colonipenal . Il s’agit d’un événement de collecte d’ingrédients, actif du 6 au 18 mars, qui permettra d’obtenir jusqu’à 500 unités de Jade Stellaire.

. Il s’agit d’un événement de collecte d’ingrédients, actif du 6 au 18 mars, qui permettra d’obtenir jusqu’à 500 unités de Jade Stellaire. Registres de visites . Pendant cette saison, l’événement « registre de visites » sera activé deux fois, permettant d’obtenir 10 tickets (la monnaie pour obtenir des personnages) à chaque connexion quotidienne.

. Pendant cette saison, l’événement « registre de visites » sera activé deux fois, permettant d’obtenir 10 tickets (la monnaie pour obtenir des personnages) à chaque connexion quotidienne. HONOR anonyme . Une fois de plus, le passe de saison du jeu sera renouvelé, avec plus de récompenses tant dans sa version gratuite que dans sa version premium. En atteignant les objectifs fixés, il sera possible d’augmenter l’HONOR Anonyme pour obtenir des objets essentiels pour monter de niveau ou améliorer les personnages.

. Une fois de plus, le passe de saison du jeu sera renouvelé, avec plus de récompenses tant dans sa version gratuite que dans sa version premium. En atteignant les objectifs fixés, il sera possible d’augmenter l’HONOR Anonyme pour obtenir des objets essentiels pour monter de niveau ou améliorer les personnages. Augmentation des récompenses. Du 22 au 29 février, la « fissure du plan » sera activée, doublant les récompenses d’ornements pour une durée limitée. De même, du 16 au 23 mars, l’activation du « jardin de l’opulence » doublera les récompenses du Calice tant qu’il sera actif.

À propos de Honkai: Star Rail

Honkai: Star Rail a été lancé le 26 avril 2023 et, même avant sa disponibilité, il était déjà présenté comme le plus grand lancement de HoYoverse depuis Genshin Impact. En réalité, la communauté a soutenu le jeu dès le premier jour, et le jeu l’a remerciée avec de nombreux cadeaux et récompenses gratuits qui suscitent même des jalousies au sein de communautés telles que celles de Genshin, qui se plaignent depuis des années des maigres récompenses accordées dans ce jeu.

En tant que modèle de jeu, il s’agit d’un RPG de combat au tour par tour avec une ambiance de science-fiction, au style artistique anime et avec des mécaniques de gachapón comme modèle économique. En réalité, étant un jeu gratuit, avec l’obtention de personnages ou la vitesse de progression comme principaux incitatifs à l’achat, on estime que rien que pour le mois de janvier dernier, le jeu a généré plus de 20 millions de dollars. De plus, il s’agit d’un mois où le jeu a offert gratuitement Dr. Ratio, son précédent nouveau personnage.

En ce qui concerne ses mécaniques de jeu, l’un de ses aspects les plus amusants est son système de combat, avec un système similaire à celui de jeux tels que la saga Persona, mais avec des éléments et des détails qui lui confèrent sa propre identité. C’est pourquoi il a été l’un des jeux mobiles les plus populaires de l’année dernière, ce qui lui a valu, entre autres distinctions, le prix Alfa Beta Juega 2023 du jeu mobile de l’année.