Samsung Galaxy A05s reçoit Android 14 avec One UI 6

Android 14, le dernier système d’exploitation pour les téléphones Android, est en train de progressivement arriver sur tous les appareils éligibles. En ce qui concerne spécifiquement les téléphones Samsung Galaxy, la plupart d’entre eux ont déjà reçu la mise à jour. Le dernier téléphone Samsung à rejoindre la liste Android 14 est le Galaxy A05s. Oui, le Galaxy A05s a commencé à recevoir la mise à jour Android 14.

Le Galaxy A05s est l’un des tout derniers téléphones d’entrée de gamme. Le téléphone a été lancé en octobre 2023 avec Android 13 OS, et il reçoit enfin sa première mise à jour majeure, Android 14. Le Galaxy A05 standard a déjà reçu la mise à jour il y a environ un mois.

La mise à jour Android 14 pour le Galaxy A05s est en cours de déploiement en Thaïlande avec le numéro de version A057FXXU2BXA8. Elle devrait être disponible dans d’autres régions où l’appareil est commercialisé. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une mise à jour majeure et qu’elle est plus lourde, donc mettez à jour votre appareil en utilisant le WiFi.

La mise à jour Android 14 du Galaxy A05s comprend le correctif de sécurité de janvier 2024 ainsi que plusieurs nouvelles fonctionnalités et modifications. La liste des modifications est assez longue et inclut des changements tels qu’une nouvelle disposition du panneau de notification rapide, le déplacement de l’horloge sur l’écran verrouillé, la fonctionnalité de glisser-déposer à deux mains, de nouveaux emojis de stock, de nouveaux widgets, et plus encore. Vous pouvez consulter le journal des modifications complet sur cette page.

Si vous possédez un Galaxy A05s, vous recevrez la mise à jour Android 14 via OTA (par dessus l’air). Tout comme les autres mises à jour, elle est déployée par étapes. Le déploiement se poursuivra pendant les prochaines semaines jusqu’à ce que la mise à jour soit disponible pour tous. Vous pouvez vérifier la disponibilité de la mise à jour en allant dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

N’oubliez pas de sauvegarder vos données importantes avant d’installer la mise à jour. Non, la mise à jour n’effacera pas vos données, mais faites une sauvegarde au cas où. De plus, chargez votre téléphone à au moins 50%.

