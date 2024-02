Bob Odenkirk (Better Call Saul) est de la famille de Charles III d’Angleterre et ne le savait même pas

Et il a aussi une ascendance française, à sa grande surprise

On ne découvre pas tous les jours qu’on est membre de la royauté, même si cela nécessite de remonter plusieurs générations dans le temps. C’est précisément ce à quoi s’adonne le programme de télévision publique américaine (PBS) Finding Your Roots. L’un de ses derniers invités a été l’acteur Bob Odenkirk, et l’acteur n’est pas aussi américain qu’il le pensait.

En réalité, l’un de ses ancêtres est français et a combattu aux côtés de Napoléon, mais a dû émigrer aux États-Unis, où il a refait sa vie. Mais la découverte la plus surprenante de son arbre généalogique n’est pas celle-ci, mais le fait que l’acteur que nous avons vu dans des séries comme Breaking Bad ou Better Call Saul et dans des films comme Nobody ou I Care a des liens avec la famille royale britannique.

L’acteur Bob Odenkirk a découvert dans le programme Finding Your Roots qu’il est le 11e cousin du roi Carlos III du Royaume-Unis. L’émission, présentée par Henry Louis Gates Jr., a retracé la généalogie d’Odenkirk jusqu’à cinq générations en arrière et a découvert que son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, Friedrich Carl Steinholz, est né à Plön en Allemagne en 1755. Steinholz a été conçu hors mariage avec le duc de Plön, qui était lié aux familles royales d’Europe en raison des mariages entre elles. En somme, un véritable mélodrame dont Odenkirk est devenu l’acteur indirectement.

Finding Your Roots

« Depuis plus d’une décennie, le célèbre universitaire de Harvard, Henry Louis Gates, Jr., a contribué à élargir la perception que les États-Unis ont d’eux-mêmes, en stimulant une conversation nationale sur l’identité avec humour, sagesse et compassion. Le professeur Gates a exploré l’ascendance de dizaines de personnes influentes de diverses origines, amenant des millions de téléspectateurs à plonger dans le passé pour révéler les connexions qui nous unissent tous. »