Pourquoi sur Instagram tu vois partout des photos de personnes à 21 ans

Cela s’est produit presque soudainement. Si vous êtes né entre les années ’80 et ’90, si vous appartenez en quelque sorte à cette génération appelée les Millennials, vous devriez avoir vos Stories Instagram remplies de contacts qui publient des photos d’eux à l’âge de 21 ans. Souvent, ces images sont comparées à des photos d’aujourd’hui. Les cheveux sont plus épais, les pommettes plus hautes, les rides marquant la bouche sont absentes et peut-être aussi un peu de légèreté dans le regard.

Il n’y a pas de hashtag précis pour commencer, mais un bouton. En 2021, Instagram a introduit la fonctionnalité « Ajouter le vôtre », que vous trouverez en italien sous le nom de « C’est à vous ». C’est un bouton que vous pouvez trouver chaque fois que vous partagez une Story, il suffit de télécharger une photo ou une vidéo et de cliquer sur l’emoji que vous utilisez habituellement pour ajouter des tags, des Gifs, des horaires ou tout autre élément.

Sur ce bouton, vous pouvez écrire n’importe quel thème. Par exemple, « Un moment heureux en janvier » ou « Où le cœur repose et l’anxiété disparaît ». Vos abonnés pourront alors le partager en publiant un contenu dans leurs Stories et ainsi commencer une chaîne de partage. La tendance avec laquelle les photos de nous à 21 ans sont partagées ces jours-ci provient précisément de l’un de ces boutons. Le thème est « Everyone tap in. Let’s see you at 21 ».

Comment est née la tendance des photos à 21 ans

En fouillant un peu sur Instagram, le journaliste du New York Times, Sopan Deb, a réussi à trouver l’homme qui a lancé cette tendance pour la première fois. Il s’appelle Damian Ruff, a 43 ans et vit en Arizona. Tout a commencé par une Story publiée le 23 janvier dernier, lorsque Ruff a partagé une photo de lui à 21 ans en train de boire une bière Dos Equis au Mexique : « La quantité de personnes qui m’ont envoyé des messages et m’ont ajouté sur Instagram à partir de rien, comme des gens du monde entier, a été incroyable ».

Mais pourquoi précisément 21 ans ? En Italie, cet âge n’a pas beaucoup de significations. Il y a seulement quelques variations dans le code pénal et dans les lois régissant l’obtention de certains permis de conduire de catégorie supérieure à la catégorie B. Aux États-Unis, en revanche, cela a une signification différente. La loi fédérale de 1984 sur l’âge minimal de consommation d’alcool a établi que l’âge minimum pour boire de l’alcool est de 21 ans dans tous les États-Unis : un âge qui est donc considéré comme un moment de transition vers l’âge adulte.