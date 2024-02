Une étude affirme que l’IA doit renforcer l’être humain, pas le remplacer

Le pari est clair : assister, ne pas exclure l’être humain

En général, de nombreuses entreprises utilisent déjà l’IA comme des assistants

L’IA se profile comme un allié essentiel dans nos vies. Pour la recherche scientifique, elle permet de gagner des millions d’heures de temps, par exemple dans la recherche de solutions de remplacement pour le lithium ou dans la lutte contre les bactéries en trouvant de nouveaux antibiotiques. Dans notre quotidien, en revanche, pour ceux d’entre nous qui avons des emplois plus prosaïques, il semble que certains experts comme Bill Gates croient que nous allons perdre nos emplois, une vision peu encourageante d’une technologie qui, par ailleurs, a un potentiel indéniable.

Maintenant, une étude de Neurekka, une entreprise spécialisée dans les audits d’Intelligence Artificielle, vise à exploiter au maximum cette nouvelle technologie dans les entreprises émergentes et à la mettre en œuvre dans celles qui ne l’ont pas encore fait.

L’avenir de l’IA sera de nous soutenir, pas de nous remplacer

L’étude semble s’être concentrée sur l’application dans le monde du marketing numérique, où les utilisateurs semblent être beaucoup plus satisfaits de son utilisation. Ainsi, elle indique que 90% des personnes interrogées soutiennent l’IA, estimant qu’elle a réduit leur temps de travail dans certaines tâches, tandis que 80% applaudissent le fait qu’ils sont maintenant beaucoup plus créatifs grâce à cette IA.

Les Chatbots comme ChatGPT-4 sont les plus utilisés, ainsi que d’autres générateurs de texte et outils visuels tels que les améliorations d’IA de Canva.

Parmi les personnes interrogées dans l’étude, 66% pensent que l’IA va créer de nouvelles opportunités, du moins dans le secteur du marketing. Alors que 12,4% pensent qu’elle aura un impact négatif, ce qui signifie qu’il y a un grand nombre de personnes qui pensent que cela aura un effet, pour le meilleur ou pour le pire. Et tout indique que l’IA est déjà entrée dans nos vies et que cela ne changera pas du tout dans les années à venir, nous devrons donc nous y habituer.

Quoi qu’il en soit, l’étude souligne que l’importance de l’IA réside dans sa collaboration avec l’être humain pour améliorer sa productivité et son efficacité, et non pour le remplacer, car elle ne peut pas apporter ce facteur d’équilibre qui rend quelque chose véritablement original et authentique. C’est pourquoi il est essentiel de maintenir une approche éthique dans laquelle les êtres humains continuent d’être importants dans le développement, ce qui permettra de fidéliser les utilisateurs.