Le spin-off de ‘Suits’, ‘Suits L.A.’ reçoit le feu vert et commencera très bientôt à être enregistré

Un pilote a déjà été commandé

Harvey et Mike dans la série originale

Quand le fleuve gronde… On parle depuis longtemps du retour de la série sur les avocats Suits à l’écran et cela va enfin devenir réalité. Même Patrick J. Adams, qui incarne Mike Ross dans la fiction, nous a révélé le nom, ainsi que son envie de remettre le costume. En effet, Suits L.A., c’est le nom de ce spin-off, a finalement été approuvé et le tournage commencera dans les prochains mois.

Il se fera dans les studios de NBCUniversal en mars, qui a déjà commandé un pilote d’une série dont nous avons déjà pu en savoir quelque chose, et force est de constater que cela s’éloigne considérablement de la série originale que nous avons appréciée pendant neuf saisons.

Synopsis de Suits L.A.

Dans cette nouvelle série, nous découvrirons Ted Black, un ancien procureur fédéral de New York qui s’est réinventé en représentant les clients les plus puissants de Los Angeles. « Son cabinet est confronté à une crise et, pour survivre, il doit embrasser un rôle qu’il a méprisé toute sa carrière. Ted est entouré d’un groupe exceptionnel de personnages qui mettent à l’épreuve sa loyauté envers Ted ainsi qu’entre eux, tout en inévitablement mélangeant leurs vies personnelles et professionnelles. Tout cela se produit pendant que les événements des années passées se déroulent lentement, des événements qui ont amené Ted à abandonner tout et tous ceux qu’il aimait ».

Suits, la série originale, et où la regarder

Suits raconte l’histoire de Mike Ross, un brillant mais non diplômé avocat, et de son mentor astucieux, Harvey Specter. Les deux travaillent dans un prestigieux cabinet d’avocats à New York, où ils font face à des défis juridiques intrigants et complexes. La série se distingue par son drame juridique, ses relations personnelles compliquées et son style sophistiqué, alors que les personnages naviguent dans le monde compétitif de la loi, montrant intelligence, astuce et dilemmes moraux dans chaque affaire qu’ils traitent.

En France, les neuf saisons de Suits, la clé du succès, sont disponibles exclusivement sur la plateforme de vidéo à la demande Netflix.

