Quels sont les chiens qui vivent le plus longtemps étude met en lumière les caractéristiques qui augmentent la longévité

Une nouvelle étude basée sur l’analyse d’environ 600 000 chiens a déterminé quelles races ont la plus longue et la plus courte espérance de vie, révélant quelques surprises. Voici les caractéristiques qui améliorent ou détériorent la longévité de nos amis à quatre pattes.

Il est bien connu que les chiens de petite taille vivent généralement plus longtemps que ceux de grande taille ; maintenant, grâce à une nouvelle étude, la question a été approfondie, révélant des détails très intéressants sur la longévité de nos amis à quatre pattes. Par exemple, il est apparu que les races de chiens qui vivent le plus longtemps sont celles de petite taille caractérisées par un museau long, comme les teckels nains, les épagneuls tibétains et les lancashire heelers. Ces derniers se sont révélés être les véritables champions de longévité, avec une durée de vie moyenne de 15,4 ans. En revanche, les chiens brachycéphales – c’est-à-dire ceux qui ont le museau écrasé – tels que les bulldogs et les carlins ont une espérance de vie sensiblement plus courte. Cela est dû à leur anatomie particulière liée à la sélection artificielle, qui entraîne de nombreux problèmes, en particulier respiratoires. Il n’est pas surprenant que la Norvège ait décidé d’interdire l’élevage de deux races de chiens brachycéphales, le cavalier king charles spaniel et le bouledogue anglais, tandis que l’étude « Health of Pug dogs in the UK: disorder predispositions and protections » publiée dans le journal Canine Medicine and Genetics par des vétérinaires du Royal Veterinary College a même affirmé que les carlins ne devraient pas être considérés comme « des chiens de type », étant donné les pathologies auxquelles ils sont confrontés en raison de leur brachycéphalie.

Une équipe de recherche britannique dirigée par des scientifiques de l’association Dogs Trust, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’Université de Liverpool John Moores, a déterminé que les chiens les plus longévifs sont ceux de petite taille avec un museau allongé. Les chercheurs, dirigés par le Dr Kirsten M. McMillan, sont parvenus à ces conclusions après avoir analysé statistiquement un énorme ensemble de données contenant des informations sur plus de 580 000 chiens enregistrés au Royaume-Unis, dont 284 000 décédés. Pour évaluer la longévité des chiens, ils ont pris en compte plusieurs facteurs, tels que la pureté de la race (155 races ont été inclues), la taille du corps (grande, moyenne ou petite), le sexe et l’indice céphalique, que les vétérinaires divisent en trois catégories : brachycéphale (museau écrasé), mésocéphale (museau moyen) et dolichocéphale (museau long et étroit). Comme indiqué, les chiens qui ont démontré avoir une espérance de vie plus élevée sont ceux de petite taille avec un museau allongé, mais il y a également quelques « intrus » de taille moyenne.

En tenant compte du fait que l’espérance de vie moyenne de tous les chiens analysés était de 12,5 ans, les plus longévifs de tous, comme spécifié, étaient ceux de la race des lancashire heelers – un chien de berger britannique – avec une durée de vie moyenne de 15,4 ans, suivis par les épagneuls tibétains (15,2 ans), les shiba inu (14,6 ans), les papillons (14,5 ans), les lakeland terriers (14,2 ans), les schipperkes (14,2 ans), les border terriers (14,2 ans), les lévriers italiens (14,0 ans) et les teckels nains (14 ans). En général, les chiens de grande taille et au museau brachycéphale ont une espérance de vie plus courte. En tête de liste des moins longévifs figure le berger du Caucase, avec une durée de vie moyenne de seulement 5,4 ans, suivi du presa canario ou dogo canario (7,7 ans), du cane corso (8,1 ans), du mastiff (9,0 ans), du saint-bernard (9,3 ans), du dogue de Bordeaux (9,3 ans), de l’affenpinscher (9,3 ans), du mastiff napolitain (9,3 ans), du bouledogue (9,8 ans) et du bouledogue français (9,8 ans). De manière plus générale, les chercheurs ont déterminé que les chiens au museau écrasé « avaient un risque 40% plus élevé de vivre une vie plus courte que les chiens au visage typique, comme le border collie (13,1 ans) », comme l’explique le Dr McMillan et ses collègues dans un communiqué de presse.

L’analyse statistique des données a révélé d’autres informations intéressantes. Par exemple, les femelles ont une espérance de vie légèrement supérieure à celle des mâles (12,7 ans contre 12,4 ans), tandis que les chiens de grande taille ont environ 20% de risque supplémentaire de vivre moins longtemps que les petits. Il est curieux de noter que les chiens de race pure sont légèrement plus longévifs que les chiens croisés, un détail en contradiction avec les connaissances populaires et les résultats d’enquêtes précédentes. Il est clair qu’il s’agit de moyennes et qu’il faut tenir compte de multiples facteurs dans la longévité d’un chien. Par exemple, une récente étude intitulée « Social determinants of health and disease in companion dogs: a cohort study from the Dog Aging Project », publiée dans la revue Evolution, Medicine & Public Health, a déterminé que les chiens qui vivent le plus longtemps et vieillissent en bonne santé sont ceux qui ont le plus de compagnons de jeu, qu’ils soient humains ou canins.

« Nous espérons que cette étude pourra aider les éleveurs, les décideurs politiques, les leakers de fonds et les organisations d’aide à prendre des décisions éclairées pour améliorer le bien-être des chiens de compagnie, ainsi que pour aider les propriétaires à comprendre la gamme de facteurs qui influencent la santé et la longévité, en particulier lors de l’acquisition d’un chien », a déclaré le Dr McMillan. En effet, il est très courant de choisir des chiens pour leur apparence – les brachycéphales rappellent un peu les petits enfants et sont très appréciés – mais on ne tient pas compte des graves problèmes de santé auxquels ils peuvent être confrontés, précisément en raison de la sélection effectuée par l’homme. Sans oublier que ce sont généralement les chiens de race mixte qui vivent le plus longtemps et qui ont moins de problèmes de santé que les chiens de race pure. Les détails de l’étude « Longevity of companion dog breeds: those at risk from early death » ont été publiés dans la revue Scientific Reports.