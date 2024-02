Bientôt plus de montres intelligentes Fossil : Voici ce que tu dois savoir

Le fabricant américain Fossil abandonne son activité de smartwatch. Cela signifie que l’entreprise ne proposera plus de nouvelles montres-bracelets avec des fonctionnalités de santé et de fitness à l’avenir. Cela aura également des conséquences pour ceux qui possèdent déjà une telle montre, comme la Fossil Gen 6. Pour l’entreprise, l’activité des smartwatches était probablement déficitaire.

Contenu :

Fossil abandonne les smartwatches : Voici ce que vous devez savoir maintenant

Lorsque Fossil a acheté le fabricant de bracelets de fitness Misfit pour 260 millions de dollars en 2015, il souhaitait utiliser les connaissances ainsi acquises pour les smartwatches. Les premières montres basées sur le système d’exploitation Android Wear, renommé plus tard WearOS par Google, ont été lancées. C’est également le géant des logiciels Google qui a acquis en 2019 les technologies de smartwatch de Fossil pour ses propres efforts dans le secteur. Cela a notamment abouti à la Google Pixel Watch.

Aussi belle soit-elle, Fossil abandonne l’activité des smartphones. (Photo : Fossil)

En revanche, Fossil a continué à sortir des smartwatches avec WearOS – la dernière en date étant la Fossil Gen 6 en 2021. Mais cela s’arrête maintenant: Jeffy Boyer, Executive Vice President et Directeur des Opérations chez Fossil, a officiellement déclaré à ce sujet : « Le groupe Fossil réalloue ses ressources pour soutenir nos forces principales et les segments principaux de notre activité, qui nous offrent encore de fortes opportunités de croissance : la conception et la distribution de montres, de bijoux et de maroquinerie traditionnels passionnants sous nos propres marques et sous licence. »

Le paysage des smartwatches a évolué ces dernières années. Pour le fabricant, il s’agit d’une décision stratégique de se retirer de cette activité. En d’autres termes, il est probable que les ventes ne correspondaient plus aux attentes de l’entreprise ces derniers temps.

Que se passe-t-il avec les smartwatches Fossil à l’avenir ?

Pour commencer, bien sûr, vous pouvez toujours utiliser votre smartwatch Fossil comme avant et dans un avenir proche. Le fabricant souligne même qu’il souhaite (probablement seulement pour la Gen 6) la maintenir à jour « pendant les prochaines années ». Cependant, ne vous attendez plus à une Fossil Gen 7 avec WearOS 4.

Dans le passé, Fossil produisait des smartwatches pour d’autres entreprises telles que Puma, Diesel ou Armani. Ces marques devraient connaître un sort similaire. Fossil ne fabriquera plus de nouvelles montres pour ces marques et le support sera assuré pendant un certain temps.

Les smartwatches Fossil ne recevront probablement plus de grandes mises à jour de WearOS. (Photo : Fossil)

La dernière smartwatch Fossil, c’est-à-dire la Fossil Gen 6, a reçu une mise à jour vers WearOS 3.5 fin 2023. Après l’annonce de Fossil de se retirer du secteur, une mise à jour vers la dernière version 4.0 (en février 2024) est incertaine. Vous ne devriez donc plus vous attendre à cela plus de deux ans après la sortie de la Gen 6. Cependant, des mises à jour de sécurité sont probables.

Quel est l’avenir ? Google devrait probablement sortir la prochaine version de WearOS – 4.5 ou 5.0 – au cours de l’année. Avec une Fossil Gen 6 (ou une version plus ancienne), vous ne bénéficierez pas de nouvelles fonctionnalités. Et à long terme, il est clair que le fabricant n’entretiendra pas la smartwatch. Vous aurez donc une montre obsolète qui ne recevra peut-être plus de mises à jour de sécurité à partir de 2025 (ou plus tôt). C’est décevant, mais cela signifie aussi qu’il est conseillé de changer de montre à long terme.

Alternatives actuelles à la Fossil Gen 6

Il ne fait aucun doute que la Fossil Gen 6 est toujours une smartwatch attrayante avec un design élégant. Et même après plus de deux ans depuis sa sortie, il n’y a que peu d’alternatives.

Si vous appréciez le système d’exploitation WearOS et ses avantages, certaines smartwatches d’autres fabricants sont au moins aussi bonnes que la Fossil Gen 6, voire meilleures :

Samsung Galaxy Watch6 (Classic) : La smartwatch phare de Samsung offre grâce à sa collaboration étroite avec Google la dernière version de WearOS et une foule de données sur la forme physique et la santé. La version Classic avec sa lunette rotative est aussi luxueuse que la smartwatch Fossil.

: La smartwatch phare de Samsung offre grâce à sa collaboration étroite avec Google la dernière version de WearOS et une foule de données sur la forme physique et la santé. La version Classic avec sa lunette rotative est aussi luxueuse que la smartwatch Fossil. Google Pixel Watch 2 : La propre smartwatch de Google impressionne par sa forme exceptionnelle due à son écran rond. À l’intérieur se trouvent des technologies de pointe et un WearOS bien entretenu.

La propre smartwatch de Google impressionne par sa forme exceptionnelle due à son écran rond. À l’intérieur se trouvent des technologies de pointe et un WearOS bien entretenu. Xiaomi Watch 2 Pro : Design classique, acier inoxydable, WearOS, de nombreuses fonctions sportives et données de santé – cette montre est une alternative élégante à la Fossil Gen 6.

Design classique, acier inoxydable, WearOS, de nombreuses fonctions sportives et données de santé – cette montre est une alternative élégante à la Fossil Gen 6. Mobvoi TicWatch Pro 5 : Elle ressemble à la Galaxy Watch, mais elle utilise un processeur puissant de Qualcomm. La particularité de cette smartwatch : une autonomie relativement longue de la batterie, 80 heures en mode smartwatch.

Que ce soit la Pixel Watch 2 ou la Galaxy Watch6 – il ne manque pas de données sur la forme physique et la santé. (Photo : Google)

En particulier, Samsung et Google se démarquent avec leurs smartwatches sur un aspect : la politique de mises à jour. Par exemple, la Galaxy Watch4, qui est entrée sur le marché en 2021 comme la Fossil Gen 6, a déjà été mise à jour vers WearOS 4.0.

Avantages de WearOS

Il y avait de bonnes raisons pour lesquelles Fossil a choisi WearOS à l’époque : le système d’exploitation est très flexible et offre de nombreux avantages dont vous pouvez profiter au quotidien.

La série Galaxy Watch6. (Photo : Samsung)

Voici quelques-uns des avantages que WearOS offre :

Applications : Une grande variété d’applications (compagnon) améliore les fonctionnalités de votre smartwatch. Faites-vous afficher les itinéraires Komoot ou Google Maps directement sur la montre, utilisez des services de streaming comme Spotify pour écouter de la musique en déplacement ou écrivez des messages sur WhatsApp directement sur la montre.

Une grande variété d’applications (compagnon) améliore les fonctionnalités de votre smartwatch. Faites-vous afficher les itinéraires Komoot ou Google Maps directement sur la montre, utilisez des services de streaming comme Spotify pour écouter de la musique en déplacement ou écrivez des messages sur WhatsApp directement sur la montre. Google Microcosmos : Les montres WearOS se sentent le mieux lorsqu’elles sont associées à un smartphone Android. Vous bénéficiez alors d’une connexion optimale, notamment en ce qui concerne la synchronisation des données de forme physique ou d’autres informations.

Les montres WearOS se sentent le mieux lorsqu’elles sont associées à un smartphone Android. Vous bénéficiez alors d’une connexion optimale, notamment en ce qui concerne la synchronisation des données de forme physique ou d’autres informations. Système d’exploitation à jour : Alors que de nombreux fabricants optent pour leurs propres systèmes d’exploitation (par exemple, Amazfit, Honor, Huawei…) et ne peuvent donc offrir que peu d’applications, WearOS est plus ouvert – pour les développeurs d’applications et les fabricants de smartwatches. De plus, Google prend soin du système d’exploitation et fournit régulièrement des mises à jour de sécurité et de nouvelles versions avec des fonctionnalités supplémentaires.

Alors que de nombreux fabricants optent pour leurs propres systèmes d’exploitation (par exemple, Amazfit, Honor, Huawei…) et ne peuvent donc offrir que peu d’applications, WearOS est plus ouvert – pour les développeurs d’applications et les fabricants de smartwatches. De plus, Google prend soin du système d’exploitation et fournit régulièrement des mises à jour de sécurité et de nouvelles versions avec des fonctionnalités supplémentaires. Personnalisable : D’innombrables cadrans de montres, designs et applications vous permettent de personnaliser votre smartwatch de façon optimale.

D’innombrables cadrans de montres, designs et applications vous permettent de personnaliser votre smartwatch de façon optimale. Utilisation : Depuis toujours, WearOS se distingue par son utilisation simple et intuitive. Cela peut varier légèrement d’une smartwatch à l’autre, mais en général, la navigation est simple et compréhensible même pour les novices.

Depuis toujours, WearOS se distingue par son utilisation simple et intuitive. Cela peut varier légèrement d’une smartwatch à l’autre, mais en général, la navigation est simple et compréhensible même pour les novices. Confort : Téléphoner avec la smartwatch, contrôler les appareils intelligents à domicile, recevoir des notifications du smartphone, des messagers et des applications de fitness, tout cela est possible grâce à WearOS.

Inconvénients de WearOS

Certains propriétaires d’une smartwatch Fossil se souviennent peut-être des difficultés rencontrées avec WearOS 3 lors de la publication de la mise à jour pour la Gen 6. Mais de tels problèmes sont rares, car le système d’exploitation fonctionne maintenant très bien et gagne en popularité.

La Xiaomi Watch 2 Pro offre une autonomie de batterie solide, mais comparée à d’autres smartwatches, c’est assez peu. (Photo : Xiaomi)

Cependant, il existe néanmoins des inconvénients, que même certaines smartwatches d’autres fabricants ne peuvent pas totalement résoudre :

Inadapté à l’iPhone : WearOS est développé par Google – et cela se ressent. Les smartwatches actuelles avec ce système d’exploitation ne sont pas compatibles avec iOS. Vous ne pouvez pas utiliser une Galaxy Watch6 ou une Pixel Watch 2 avec un iPhone.

WearOS est développé par Google – et cela se ressent. Les smartwatches actuelles avec ce système d’exploitation ne sont pas compatibles avec iOS. Vous ne pouvez pas utiliser une Galaxy Watch6 ou une Pixel Watch 2 avec un iPhone. Préférence pour Samsung : Comme Google et Samsung travaillent étroitement ensemble dans le développement de WearOS, les nouvelles versions de ce système d’exploitation sortent d’abord pour la Galaxy Watch, suivie par la Pixel Watch. Les autres fabricants sont relégués à l’arrière-plan, les mises à jour arrivent donc généralement (nettement) plus tard. C’était déjà le cas avec la Fossil Gen 6.

Comme Google et Samsung travaillent étroitement ensemble dans le développement de WearOS, les nouvelles versions de ce système d’exploitation sortent d’abord pour la Galaxy Watch, suivie par la Pixel Watch. Les autres fabricants sont relégués à l’arrière-plan, les mises à jour arrivent donc généralement (nettement) plus tard. C’était déjà le cas avec la Fossil Gen 6. Autonomie de la batterie : L’ouverture basée sur Android et la grande variété d’applications ont un prix : l’autonomie de la batterie est nettement plus courte par rapport aux smartwatches avec des systèmes d’exploitation propriétaires. Les bonnes smartwatches WearOS durent deux à trois jours avant de devoir être rechargées.

Malgré tout, depuis WearOS 4, nous parlons d’une plateforme de smartwatch mature offrant toutes les possibilités imaginables.

Est-il intéressant de passer de la Fossil Gen 6 à une nouvelle montre ?

Si Fossil vend toujours les stocks restants de la Fossil Gen 6, il est clair qu’elle n’a pas un avenir à long terme. Bien sûr, elle fonctionnera dans les prochains mois et années, mais n’attendez plus de grandes mises à jour ou de nouvelles versions de WearOS. En effet, le fabricant souhaite se concentrer sur son activité principale.

Vous pouvez bien sûr continuer à utiliser la Fossil Gen 6 sans problème dans les prochains mois. (Photo : Fossil)

Mon conseil personnel est le suivant : si vous êtes satisfait de votre Fossil Gen 6, continuez à l’utiliser tant qu’elle vous apporte du plaisir. En revanche, pour les anciennes smartwatches Fossil, il est déjà recommandé de les remplacer. Par exemple, la Gen 5 utilise un système d’exploitation complètement obsolète, tandis que les smartwatches actuelles offrent beaucoup plus de confort et de performances. Les montres-bracelets de Samsung, Google ou Xiaomi pourraient être exactement ce qu’il vous faut. Et vous n’auriez pas à vous adapter trop à une nouvelle utilisation.