Cillian Murphy sera dans ’28 ans plus tard’, mais pas comme tu l’imagines

Après une intense lutte, une société de production a déjà été trouvée

Cillian Murphy dans 28 jours plus tard

Nous avons presque du mal à y croire quand il y a quelques semaines seulement, nous avons appris l’existence d’une nouvelle suite pour 28 jours plus tard. Né en 2002, en 2007, nous avons pu également profiter de 28 semaines plus tard, ce qui nous a fait penser que nous n’aurions pas à attendre longtemps pour une hypothétique 28 mois plus tard. Comme vous le savez bien, cela ne s’est jamais produit, et il s’est écoulé tellement de temps, deux décennies, que nous parlons maintenant de 28 ans plus tard.

Les principaux responsables, Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire) et Alex Garland (Ex Machina ou le prochain Civil War), réalisateur et scénariste de 28 jours plus tard respectivement, ont profité de ces années pour écrire un brouillon qui, jusqu’à il y a quelques jours, cherchait le meilleur acheteur possible. La vente aux enchères, comme nous pouvons le lire dans The Hollywood Reporter, s’est finalement réduite à deux concurrents : Warner Bros. et Sony Pictures, mais étant donné la relation de longue date entre Boyle lui-même et le producteur de cinéma et actuel président-directeur général de Sony Pictures, Thomas Rothman, la décision était claire.

Sony a donc remporté l’affaire et sera la société de production de 28 ans plus tard, un film dans lequel Cillian Murphy, le protagoniste d’Oppenheimer, a obtenu la reconnaissance qu’il méritait déjà (Jeremy Renner a joué le rôle principal dans 28 semaines plus tard, après avoir repris l’action après son accident il y a plus d’un an).

Que savons-nous de 28 ans plus tard?

Andrew Macdonald, également producteur du film original, reviendra pour l’occasion. Il sera accompagné de Cillian Murphy, qui est pour l’instant impliqué dans le projet en tant que producteur exécutif, mais nous ne savons pas encore s’il participera également au film avec un rôle plus actif. Peut-être pas en tant que protagoniste, mais avec une apparition spéciale.

Bien sûr, Boyle et Garland participeront également au financement d’un film qui pourrait être le premier d’une série. Les premières informations parlaient d’une trilogie avec un budget d’environ 75 millions de dollars par film ; il semble maintenant que ce ne seraient que deux films, le premier réalisé par Boyle, pour un montant d’environ 60 millions par film.

28 jours plus tard

Un des grands moments de changement de paradigme dans les films d’horreur de zombies est arrivé avec 28 jours plus tard de Danny Boyle. Ici, les zombies suivent les principes de base des morts-vivants insatiables (ils veulent te tuer, une de leurs morsures t’infectera et t’assimilera, etc.), mais ces monstres couraient vers vous à toute vitesse comme des hyènes enragées. Le Retour des morts-vivants de 1985 a peut-être annoncé cette tendance avec des créatures rapides, mais 28 jours plus tard l’a popularisée.

Oui, les zombies rapides sont devenus la nouvelle vague de l’horreur. Vous n’étiez plus entouré de créatures lentes qui erraient, pas de hordes de somnambules, maintenant c’était comme être poursuivi par une bande de maniaques.

Notre anxiété croissante à propos des maladies infectieuses a inspiré ce film malicieux sur un virus de la rage provenant d’un laboratoire secret exposé au public. Avec la participation de Cillian Murphy, Naomie Harris, Brendan Gleeson et Christopher Eccleston, 28 jours plus tard est la perfection post-apocalyptique qui réveillerait les flammes du genre zombie qui était alors moribond et créerait de nouvelles raisons d’avoir peur. L’idée d’un personnage hospitalisé qui se réveille un mois plus tard pour découvrir que le monde entier s’est effondré en si peu de temps (un thème que The Walking Dead reprendra lorsque Robert Kirkman lancera la bande dessinée en 2003) a eu une influence spéciale.