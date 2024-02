Comment fonctionne le test ADN des excréments de chiens pour sanctionner les propriétaires qui ne les ramassent pas

Dans différentes villes du monde, on utilise le test de l’ADN sur les excréments de chiens pour identifier les propriétaires incivils qui ne les ramassent pas. Cette procédure extrêmement précise et efficace a également été introduite dans la municipalité de Carmagnola, en Piémont. Voici comment ça fonctionne.

Dans la commune de Carmagnola, dans la ville métropolitaine de Turin, une méthode innovante et extrêmement fiable a été pleinement mise en œuvre pour identifier (et sanctionner) les propriétaires de chiens qui ne ramassent pas les excréments de leurs amis poilus. La procédure, insérée dans le cadre du projet « Avec l’ADN de Fido, je fais confiance ! », lancé il y a quelques années, comme le suggère son nom, est basée sur le profilage génétique des chiens. Depuis le début de l’année 2019, la municipalité piémontaise a obligé tous les propriétaires de quadrupèdes à se rendre à la fourrière municipale (ou chez un vétérinaire conventionné) afin de procéder à un prélèvement salivaire, une procédure rapide et indolore, dans laquelle un bâtonnet en coton est introduit dans la bouche de l’animal et frotté sur la joue interne. De cette manière, grâce au prélèvement de matériau biologique, les profils ADN de la plupart des chiens des habitants de Carmagnola ont été obtenus et intégrés dans une base de données dédiée.

De cette manière, lorsqu’un fonctionnaire autorisé trouve une excrétion dans la rue, il peut la ramasser, l’envoyer au laboratoire – l’Institut zooprofilactique expérimental du Piémont, de la Ligurie et de la Vallée d’Aoste participe au projet – et connaître l’ADN du chien qui l’a laissée. En comparant le profil génétique obtenu à partir des excréments avec ceux présents dans la base de données des prélèvements, il est possible d’identifier avec certitude le chien qui a effectué l’excrétion et donc son propriétaire, qui est ensuite contacté et sanctionné. Le contrevenant est non seulement tenu de payer une amende de 100 euros, mais aussi les 150 euros nécessaires pour effectuer le test de laboratoire afin de vérifier la « paternité » des excréments.

En termes très simples, à travers des procédures de biologie moléculaire, l’exemplaire fécal est purifié et l’ADN de l’animal est isolé. Les profils génétiques de la base de données créée avec les prélèvements salivaires et ceux des excréments sont comparés sur la base de régions spécifiques de l’acide désoxyribonucléique (ADN), appelées microsatellites ou STR (répétitions courtes en tandem). Il s’agit de séquences répétées de nucléotides non codants et uniques pour chaque individu, une sorte de signature biologique (biomarqueur) permettant d’obtenir l’empreinte génétique d’un individu et donc son profil ADN. Il s’agit d’une méthode largement utilisée dans les études de génétique des populations, mais aussi dans la pratique médico-légale, permettant aux techniciens d’identifier les auteurs de crimes.

Il peut sembler excessif d’utiliser l’ADN pour identifier et sanctionner les propriétaires irresponsables de chiens, cependant, les risques des excréments ne doivent pas être sous-estimés. En effet, les déjections canines, en plus de nuire à la décence d’un trottoir ou d’une place, peuvent constituer un danger potentiel pour la santé publique et pour d’autres animaux en raison du nombre significatif de bactéries qu’elles contiennent. Comme le précise la société de biotechnologie International Biosciences, la défécation moyenne d’un chien « contient 3 milliards de bactéries fécales et l’Organisation mondiale de la santé met en garde contre le fait qu’une maladie peut être transmise des déchets de chien aux enfants et aux autres animaux domestiques ». « Un chien produit plus de bactéries par jour qu’un être humain, une vache et un cheval réunis. Les excréments de chien peuvent causer des troubles tels que la fièvre, les maux de tête, les vomissements et les troubles rénaux », conclut la société milanaise sur son site web.