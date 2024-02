Voici les 3 jeux qui arrivent sur PlayStation Plus Essential en février 2024.

Foamstars, le titre très inspiré de Splatoon de Nintendo, est l’un des 3 jeux qui arrivent sur PS Plus Essential en février

La dernière chose que nous avons publiée à propos de PlayStation Plus était l’annonce des nouveaux jeux ajoutés à ses niveaux Extra et Premium au mois de janvier, un mois qui s’est déjà terminé et qui nous a laissé avec plus de nouveautés pour le populaire service d’abonnement de Sony. Exactement, nous en parlons à nouveau car les titres qui seront ajoutés à PS Plus Essential ont déjà été annoncés pour ce mois de février 2024.

Comme d’habitude, Sony a annoncé hier soir, par le biais d’un article sur le blog officiel de PlayStation, qu’il y aurait 3 jeux qui arriveraient sur PS Plus Essential le 6 février prochain, et qu’ils seraient disponibles pour être ajoutés à notre bibliothèque de jeux sur PS5 ou PS4 jusqu’au 4 mars suivant. Avant d’entrer dans le vif du sujet, gardez à l’esprit que tous les titres disponibles sur PS Plus que vous ajoutez à votre bibliothèque de jeux seront à vous pour toujours, du moins tant que vous avez un abonnement actif, en l’occurrence au niveau Essential du service, par exemple.

Un de ces 3 jeux gratuits qui arrive sur PS Plus Essential en février sera Foamstars, mais cela nous le savions depuis un certain temps déjà. En réalité, le titre coloré de Square Enix, qui s’inspire clairement de la saga Splatoon de Nintendo, arrivera sur le service Sony dès sa sortie. Attention, les 2 autres titres qui arrivent sur ce service ce mois-ci sont plus qu’intéressants. Voyons maintenant les 3 nouveaux jeux de PS Plus Essential :

Nous vous recommandons de jeter un coup d’œil à toutes ces propositions, car elles ont toutes quelque chose d’intéressant (Rollerdrome est un jeu de tir où vous devez aller en patins et c’est très amusant). Dans l’article de PlayStation, vous pouvez trouver plus d’informations sur tous ces jeux. De plus, Sony a également confirmé qu’à partir du 6 février, les abonnés à PS Plus Premium auront accès à un essai limité dans le temps de Marvel’s Spider-Man 2. Cet essai durera environ 2 heures de jeu.