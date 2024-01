Star Trek: Section 31 débute le tournage et ajoute de nouveaux visages à un casting dirigé par Michelle Yeoh

De la série au film

Michelle Yeoh sur le plateau

Alors que nous sommes encore sous le choc de l’annonce selon laquelle Star Trek 4 sera enfin une réalité après tant d’années, et qu’elle sera réalisée grâce à Toby Haynes, qui a réalisé 6 épisodes d’Andor, la série de Star Wars avec Diego Luna, nous avons maintenant l’annonce que le tournage d’un film que nous avions presque oublié, Star Trek: Section 31, vient de commencer.

Il l’a fait en ajoutant également plusieurs nouveaux visages à son casting, qui sera dirigé par la lauréate d’un Oscar, Michelle Yeoh. Elle jouera le capitaine de l’USS Shenzhou et l’Impératrice de l’Empire Terran, que nous avons pu voir en 2017 et les années suivantes dans Star Trek: Discovery, une série qui était à l’origine une préquelle de la série originale et qui conclura finalement son voyage galactique après cinq saisons (la cinquième et dernière sera diffusée en avril).

Parmi les nouveaux membres de la distribution de ce film que nous ne verrons pas avant l’année prochaine au moins, on trouve Omari Hardwick, Kacey Rohl, Sam Richardson, Sven Ruygrok, Robert Kazinsky, Humberly Gonzalez et James Hiroyuki Liao. Le scénario du film est écrit par Craig Sweeny (The Code) et réalisé par Olatunde Osunsanmi.

Cela a commencé comme une série

Dans l’univers imaginaire de Star Trek, la Section 31 est présentée comme une entité autonome de renseignement et de défense chargée de mener des opérations clandestines au profit de la Fédération des Planètes Unies. Sa conception est attribuée à Ira Steven Behr, qui l’a introduite dans l’épisode « Inquisition » de Star Trek: Deep Space Nine, dans le but de contrebalancer la représentation idéalisée de la Fédération.

Tout au long de différents épisodes, romans et bandes dessinées, la Section 31 a marqué l’univers de Star Trek. En 2019, CBS a initialement annoncé le développement d’une nouvelle série centrée sur la Section 31, avec Michelle Yeoh dans le rôle principal. Cependant, depuis lors, le projet a évolué vers la production d’un film qui sera diffusé exclusivement sur Paramount+, donc nous devrions pouvoir le voir ici sur SkyShowtime.