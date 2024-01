EXCLUSIF – Fiche technique complète et images officielles fuitées du Samsung Galaxy Fit 3

Le Galaxy Fit 3 est un bracelet de fitness à venir du géant de la technologie sud-coréen Samsung. C’est un appareil dont on parle depuis longtemps, mais maintenant la date de lancement du Galaxy Fit 3 approche à grands pas. Cela semble être parce que Samsung a accidentellement publié des photos officielles du Galaxy Fit 3 mais les a ensuite retirées.

Nous avons réussi à obtenir un ensemble complet d’images de marketing et de spécifications officielles. Le Galaxy Fit 3 sera une importante mise à niveau par rapport au Galaxy Fit 2 avec un écran plus grand et un design similaire à celui d’une montre connectée.

Tout d’abord, parlons des spécifications à venir du Galaxy Fit 3, puis jetons un coup d’œil à un ensemble d’images officielles.

Samsung Galaxy Fit 3 – Specifications

Écran : AMOLED de 1,6 pouce (256×402 pixels), 40 mm

Dimensions : 42,9 x 28,8 x 9,9 mm

Poids : 36,8 g (bracelet inclus) | 18,5 g (bracelet exclu)

Matériau du boîtier : Aluminium

Système d’exploitation : FreeRTOS

Stockage : Mémoire de 16 Mo, Stockage de 256 Mo

Batterie : 208 mAh (jusqu’à 13 jours annoncés), charge de 65% en 30 minutes

Capteurs : Accéléromètre, Baromètre, Capteur Gyro, Capteur optique de fréquence cardiaque, Capteur de lumière

Bluetooth : v5.3

Indice de protection : 5ATM/IP68

Couleurs : Rose doré, Noir, Argent blanc

Voici à quoi ressemble le Galaxy Fit 3 en noir et en rose doré.

Samsung Galaxy Fit 3 – Fonctionnalités

Suivi du sommeil et de plus de 100 exercices

Notifications instantanées et contrôles multimédias

Accès aux activités quotidiennes en un seul endroit

Mesure de la fréquence cardiaque

Bouton d’accueil pour passer rapidement à l’écran d’accueil

Détection de chute

Plus de 100 cadrans de montre

Avec ces fonctionnalités, Samsung vise désormais à concurrencer les principaux traqueurs de fitness. De plus, un nouveau bracelet de fitness de la série Galaxy Fit est très attendu. Le Galaxy Fit 2 a été lancé en 2020 et depuis lors, les utilisateurs attendent sa mise à niveau. Et enfin, le Galaxy Fit 3 est presque là.