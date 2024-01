Si vous vivez dans la plaine du Pô, vous respirez maintenant l’air le plus mauvais d’Europe : les risques pour la santé

Nous avons parlé avec Francesco Tursi, pneumologue, pour comprendre pourquoi la pollution ne suffit pas à expliquer le phénomène et quels pourraient être les effets négatifs pour les personnes qui respirent l’air de Milan et des autres zones les plus touchées.

Interview de Dr Francesco Tursi

Pneumologue, directeur de l’UOC Réhabilitation spécialisée cardio-respiratoire de l’Hôpital de Codogno

Ce n’est pas une nouveauté, la plaine du Pô est l’une des régions d’Europe les plus touchées par la pollution atmosphérique. Ces derniers jours de fin janvier, les images virales des cartes colorées provenant de l’application météo d’Apple ont confirmé une fois de plus la mauvaise qualité de l’air de toute la région et en particulier de la province de Milan et de Crémone.

En septembre 2023, une enquête du journal britannique The Guardian avait déjà signalé que dans cette région d’Italie, les données concernant la salubrité de l’air sont alarmantes. Le journal anglais soulignait que plus d’un tiers des personnes vivant dans cette zone respirent un air contaminé quatre fois plus que la limite fixée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la présence de particules les plus dangereuses. Mais quels sont les risques pour la santé et pourquoi la plaine du Pô se trouve-t-elle dans un état si critique ? C’est ce qu’a expliqué Francesco Tursi, pneumologue, directeur de l’UOC Réhabilitation spécialisée cardio-respiratoire de l’Hôpital de Codogno.

Pourquoi Milan, et plus généralement toute la plaine du Pô, a une si mauvaise qualité d’air ?

Le principal facteur de ce phénomène dépend de la position géographique de la plaine du Pô et de la morphologie même du territoire : nous nous trouvons en effet dans une zone plane, protégée par les Alpes, qui entravent les vents. Ces facteurs géographiques, combinés ensemble, entraînent une stagnation persistante de l’air.

Comment les niveaux de polluants augmentent-ils ?

Ces caractéristiques de la région empêchent en effet le renouvellement de l’air, favorisant au contraire l’accumulation des agents polluants présents dans l’atmosphère. Ces agents restent bloqués pendant de longues périodes, augmentant jour après jour, jusqu’à atteindre des niveaux alarmants comme ceux des derniers jours. Cela explique pourquoi la qualité de l’air à Milan est même pire que celle présente dans d’autres grandes métropoles européennes, comme Londres ou Paris, qui ont également des niveaux élevés de pollution atmosphérique.

Si la mauvaise qualité de l’air dépend d’un facteur « géographique », pourquoi s’est-elle détériorée ces dernières années ?

Le facteur géographique n’est pas le seul à causer ce phénomène. La détérioration de la qualité de l’air ces dernières années est également due à un facteur environnemental évident pour tous, à savoir la forte réduction de la fréquence des précipitations.

Quel est le rôle des pluies ?

Les pluies deviennent de plus en plus rares, bien que plus intenses, et l’absence d’événements atmosphériques pendant des périodes même très longues contribue de manière significative à la stagnation de l’air et donc à l’accumulation des agents polluants. En reliant les points, on comprend pourquoi à Milan, mais aussi dans toute la plaine du Pô, la situation est si critique. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit tout de même de lieux avec une forte présence de sources de pollution : l’urbanisation élevée de la région, mais aussi la forte présence d’activités industrielles et agricoles, ainsi que de nombreux élevages.

Quels sont les risques pour la santé ?

Il y a des risques pour la santé et ils concernent toutes les maladies respiratoires. Bien évidemment, les personnes les plus exposées sont les patients déjà atteints de ce type de maladies, comme les asthmatiques de tous âges ou ceux atteints de bronchite chronique. Il est recommandé à ces personnes fragiles d’éviter toute activité physique prolongée en extérieur lorsque la qualité de l’air se détériore.

Y a-t-il eu une augmentation des pathologies liées ?

Ces dernières années, nous avons en effet constaté une augmentation inhabituelle de l’aggravation de ces pathologies, ainsi que, en cas d’épisodes respiratoires aigus, nous avons observé que les symptômes persistent pendant de très longues périodes. De même, surtout lors des périodes les moins pluvieuses, chez les sujets allergiques, les symptômes classiques tels que la rhinite se prolongent au-delà de la durée habituelle, se manifestant également pendant des périodes anormales.

Ainsi, ceux qui n’ont pas de maladies respiratoires ne sont-ils exposés à aucun risque ?

Non, même ceux qui n’ont pas de maladies respiratoires antérieures sont exposés à des risques. Sans vouloir créer d’alarmisme, il est un fait que l’exposition quotidienne à des niveaux élevés de particules peut devenir un facteur de risque pour le développement de maladies respiratoires. Ceux qui respirent des polluants tous les jours subissent des dommages inflammatoires, tout comme les fumeurs, qui pourraient ensuite évoluer vers une forme quelconque de maladie respiratoire.

