Dolly Parton confirme que le reboot de Buffy, tueuse de vampires est réel et en progrès

Bien qu’il n’y ait encore rien de concret

Les protagonistes de Buffy, cazavampiros

Nous aussi, nous avons été surpris d’apprendre que Dolly Parton, la légende de la musique country responsable de chansons aussi mémorables que Here You Come Again ou Jolene, a produit Buffy, cazavampiros pendant les sept saisons que dura la série ainsi que le film original de 1992, mais c’est vrai, donc si elle nous dit que nous pourrions revoir la courageuse chasseuse , nous devons la croire.

La compositrice, actrice, écrivaine, philanthrope et entrepreneuse américaine, qui a également produit le spin-off Angel, avec un jeune David Boreanaz que nous avons ensuite pu voir dans Bones ou plus récemment dans SEAL Team, a parlé à Busines Insider sur le sujet et a affirmé que « Ils travaillent encore dessus « , en référence au retour de la célèbre série qui a pris fin en 2003, il y a déjà plus de deux décennies.

« Ils envisagent de le ramener et de le renouveler « , continue Parton, donc cette fois, contrairement aux précédentes, cela pourrait être vrai. Cependant, rappelons les tentatives infructueuses de 2009 , lorsque Fran Rubel Kuzui, réalisatrice du film original de 1992, a tenté de réaliser un nouveau film sans le consentement de Josh Whedon (le créateur de la série), ce qui lui a valu un rejet total du public, ainsi que de 2018 , lorsque Whedon lui-même, avec la productrice et scénariste Monica Owusu-Breen, a envisagé de relancer la série avec un protagoniste afro-américain masculin.

Où regarder Buffy, cazavampiros aujourd’hui?

La série suit Buffy Summers , interprétée par Sarah Michelle Gellar, une jeune femme choisie pour combattre les vampires et les forces surnaturelles. Avec l’aide de son mentor Rupert Giles et le support d’amis tels que Willow et Xander, Buffy jongle entre la vie adolescente et la chasse aux démons pour protéger le monde. La série mêle humour, drame et action tandis que Buffy affronte des ennemis sombres et découvre sa propre destinée en tant que chasseuse choisie.

La série est disponible dans son intégralité sur Disney+.