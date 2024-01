Tout indique que Madame Web sera le pire nouveau lancement de l’Univers Spider-Man de Sony

Bien qu’elle puisse encore avoir une chance

Dakota Johnson en tant que Madame Web

Le 14 février et en même temps que la sortie de One Love, le biopic sur l’icône de la musique reggae Bob Marley, sortira Madame Web dans les cinémas du monde entier, un nouveau film de super-héros consacré aux héroïnes qui nous racontera les origines de l’un des personnages les moins connus de l’univers Marvel dans les bandes dessinées, mais qui joue un rôle essentiel dans le cours des événements de plusieurs histoires.

Après son annonce, qui n’a réussi à exciter pratiquement aucun secteur, avec une Madame Web qui n’a jamais suscité de passion même parmi les lecteurs de bandes dessinées et qui apparaît ici beaucoup plus jeune (ce qui est normal puisqu’il s’agit de ses origines) que ce à quoi nous étions habitués, les prévisions de recettes ont été modestes et les estimations faites à quelques semaines de sa sortie par le site spécialisé dans les ventes et les préventes Boxoffice Pro ne donnent pas lieu à l’optimisme.

Selon ces estimations, Madame Web pourrait être le pire démarrage de l’univers Spider-Man de Sony, et cela alors même que cet univers compte des films aussi infâmes que Morbius, qui n’a réussi à rapporter que 39 millions de dollars le week-end de sa sortie, un peu plus que les entre 25 et 35 millions attendus pour le film réalisé par S. J. Clarkson. Mais si les prévisions se réalisent, ce serait également un démarrage pire que celui de The Marvels et ses 46,1 millions de dollars, bien que Madame Web ait « seulement » coûté 80 millions et non 200.

La Chine comme planche de salut possible

Cependant, il reste encore de l’espoir pour le film de Sony Pictures, en dehors de la possibilité que Boxoffice Pro se trompe, et c’est le marché chinois. Madame Web sortira là-bas le 1er mars, seulement quelques semaines après sa sortie dans le reste du monde, renouant ainsi avec une tradition qui semblait avoir été perdue au cours de la dernière décennie, peut-être parce que les films de super-héros fonctionnaient beaucoup mieux qu’ils ne le font actuellement.

Synopsis de Madame Web

Pendant ce temps, dans un autre univers… Avec une variation dans le genre classique, Madame Web raconte l’histoire exceptionnelle de l’origine de l’une des héroïnes les plus énigmatiques de Marvel. Un thriller de suspense mettant en vedette Dakota Johnson dans le rôle de Cassandra Webb, une ambulancière à Manhattan qui pourrait avoir des capacités de clairvoyance. Confrontée à des événements qui se sont dévoilés de son passé, elle développe une relation avec trois jeunes femmes destinées à un futur puissant… à condition qu’elles survivent à un présent mortel.