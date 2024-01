Dans le nouveau store d’OpenAI, de nouveaux GPT capables de répondre à tous les besoins sont apparus. Les utilisateurs ont également créé des bots qui traduisent le jargon de l’entreprise et des copies d’Adolf Hitler qui lisent Mein Kampf.

Il y a de tout dans le nouveau store virtuel de ChatGPT : des bots qui ne parlent que de « merde », des petites amies virtuelles qui t’appellent « papa » si tu veux. Début du mois, l’entreprise a lancé un espace virtuel pour les chatbots dédiés à des sujets spécifiques, et ainsi des milliers d’assistants personnalisés capables de répondre à tous les besoins ont été créés. Le problème reste le même : on ne sait jamais à quoi s’attendre lorsque l’on laisse tout entre les mains des utilisateurs.

En réalité, il y a des règles, mais elles ne sont pas respectées, par exemple OpenAI interdit les « GPT qui font la promotion d’une entreprise romantique », et pourtant le lendemain du lancement, des centaines de filles artificielles sont apparues. Ainsi, dans les recoins du store virtuel, des bots d’utilité douteuse ou qui enfreignent les règles de l’entreprise persistent. Nous avons sélectionné les cinq GPT les plus étranges qui sont vendus dans le store virtuel d’OpenAI.

Les petites amies virtuelles

Le jour suivant le lancement du GPT Store, les petites amies virtuelles sont arrivées. Il suffit de rechercher les mots clés tels que « sweetheart », « girlfriend », « love » ou « sexy » pour voir apparaître une armée de filles artificielles. Il y a la Goth Girl pour parler d’anime, la Girl Who Talks Dirty pour flirter sans limites en chat, la petite amie qui t’appelle « papa », et le sexbot qui aide les hommes à séduire les femmes dans le monde réel. La liste est longue.

Toutes ont une image de profil générée par l’IA, il y a des filles tatouées aux cheveux fuchsia, des écolières, des femmes dans le style hentai, mais aussi des avatars au naturel avec des cheveux blond cendré attachés en queue-de-cheval. C’est un arsenal de petites amies potentiellement parfaites. Les fantasmes interdits confessés aux chatbots romantiques finissent ensuite dans le broyeur de l’intelligence artificielle et sont utilisés pour entraîner les logiciels, ce qui pourrait poser un problème de confidentialité pour les utilisateurs.

Le chatbot pour réussir un premier rendez-vous

Dans le store virtuel d’OpenAI est apparu Rizz GPT. Selon la Oxford University Press (OUP), la deuxième plus ancienne maison d’édition universitaire au monde qui publie l’Oxford English Dictionary, Rizz est le mot symbole de 2023. Il indique le style, le charme ou la capacité de séduire quelqu’un, c’est une forme abrégée du mot charisme. Et en effet, le chatbot promet d’aider l’utilisateur à donner la bonne réponse sur les applications de rencontres ou lors d’un premier rendez-vous.

Dans la description du chatbot, il est indiqué : « Cet outil peut générer des suggestions pour des conversations romantiques, des réponses provocantes, des messages séduisants et des réponses spirituelles, aidant les utilisateurs à briser la glace, à maintenir la conversation ou simplement à impressionner leur interlocuteur avec des messages. »

Une pierre domestique qui ne répondra jamais

Dans les années 70, un « jouet » assez étrange est devenu à la mode : le Pet Rock, lancé par Gary Dahl à Los Gatos, en Californie. Les « pierres domestiques » n’étaient rien de plus que des cailloux vendus dans des boîtes en carton, à prendre soin comme un animal de compagnie, et en effet, l’emballage était accompagné d’un livret d’instructions plein de doubles sens, expliquant comment prendre soin de sa « pierre domestique ».

Des décennies plus tard, quelque chose de similaire apparaît dans le store de ChatGPT. Il s’appelle Pet Rock GPT, et bien qu’il s’agisse d’un chatbot, il ne répondra à aucune de vos questions. Le GPT se décrit comme une expérience sans communication, et pourtant, pour des conversations à sens unique, les utilisateurs devront quand même payer un abonnement mensuel de 20 dollars.

Corporate Pro GPT pour traduire les termes d’entreprise

Le jargon d’entreprise est une langue à part. Il a ses règles, ses codes et ses termes spécifiques, qui sont souvent difficiles à interpréter et à utiliser. C’est pourquoi Corporate Pro GPT est apparu sur le GPT Store, il a été entraîné avec les réponses utilisées par les ressources humaines et promet de traduire chaque pensée en un langage d’entreprise parfaitement articulé.

Polly Poo Poo le chatbot qui ne parle que de « merde »

Au milieu de l’armée de GPT, Polly Poo Poo est également apparu, le chatbot qui « parle de tout et de n’importe quoi, avec une touche de merde ! ». Son objectif principal est de comprendre comment insérer des discussions sur les excréments dans n’importe quelle conversation. « Comment puis-je parler de merde en ce moment ? » est la question rhétorique que se pose le chatbot. La réponse est simple : il suffit de demander à Polly Poo Poo.

Le chatbot qui imite Adolf Hitler

Dès le début, l’intelligence artificielle s’est déguisée en personnages historiques. Des chatbots de Cléopâtre, Jésus, Einstein et Napoléon sont apparus. Sur le GPT Store, il y a aussi Adolf Hitler (il n’est pas clair pourquoi il n’a pas encore été bloqué). Le chatbot a été créé pour reproduire le dictateur allemand et a été entraîné avec le livre Mein Kampf, l’essai autobiographique publié en 1925 dans lequel Hitler expose sa pensée politique et établit le programme du Parti nazi.

Le chatbot souligne à chaque réponse que les réponses sont « ma version de l’histoire », les utilisateurs peuvent même demander au chatbot de lire à haute voix des passages de l’essai.